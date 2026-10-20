Audierile miniștrilor continuă marți. Vot decisiv în Parlament pentru Guvernul propus de Luca Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Marți, 20 octombrie, continuă procedura parlamentară pentru audierea miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu. Ulterior, începând cu ora 14:00, va avea loc ședința decisivă pentru Guvernul propus de Luca Niculescu.

UPDATE ora 09:10 - A început audierea lui Radu Marinescu

A început audierea lui Radu Marinescu, propus ministru al Justiţiei în Guvrnul Niculescu.

"În toată activitatea mea profesională, dar și în mandatul anterior de ministru al Justiției, am acordat rezonabilității cea mai mare preocupare. Apreciez în continuare că în exercitarea mandatului de ministru al Justiției, mai ales în momentul de față, trebuie să ne comportăm într-un mod foarte echilibrat, foarte rezonabil, profesionist și deschis reformelor necesare pentru îmbunătățirea sistemului de Justiție", a declarat Radu Marinescu, în deschiderea audierilor.

Sursa foto: captură video

Știrea inițială:

Audierile miniştrilor propuşi în Guvernul Niculescu vor continua marţi, 20 octombrie, în comisiile de specialitate, urmând ca tot marţi să se dea votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.

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Audierile încep la ora 9:00 şi sunt programate să se desfăşoare până la ora 12:00.

Lista miniștrilor care vor fi audiați marți

Vor fi audiaţi:

* Radu Marinescu - propus ministru al Justiţiei

* Alexandru-Mihai Ghigiu - propus ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

* Sebastian-Dănuţ Neculăescu - propus ministru al Afacerilor Externe

* Petre Florin Manole - propus ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

* Alexandru-Florin Rogobete - propus ministru al Sănătăţii.

Precizăm că audierile în comisii au început luni, 19 octombrie, când şi-au prezentat priorităţile din mandat 13 membri ai Cabinetului. Toți au primit avize pozitive. Este vorba despre: Florin Barbu (propus la Agricultură, PSD), Dumitru Chisăliță (propus la Energie, independent), Daniel Zamfir (propus la Economie, PSD), Radu Oprea (propus la Apărare, PSD, Alexandru Nazare (propus la Finanțe, independent), Bogdan Dumitru (ministru delegat pentru Digitalizare și AI, independent), Marian Neacșu (ministru propus la MAI, PSD), Natalia Intotero (propusă la Mediu, PSD), Ștefan Ovidiu-Popa (propus la Transporturi, PSD), Ioana Ciocan (propusă la Cultură, independentă), Sorin Costreie (propus la Educație, independent) și de Alexandru Stoica (propus la Dezvoltare, PSD).

De la ora 14:00, parlamentarii dau votul decisiv pentru Guvernul propus de Luca Niculescu

Ulterior, de la ora 14:00, va avea loc şedinţa plenului reunit al Parlamentului pentru votul de învestitură.

La şedinţa de plen, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru va avea la dispoziţie 30 de minute pentru prezentarea programului de guvernare şi a listei de miniştri.

În cadrul dezbaterilor, grupurilor parlamentare ale PSD li s-au alocat 11 minute, grupurilor AUR - 8 minute, cele ale PNL vor avea 7 minute, USR - 5 minute, UDMR - 3 minute, iar grupurile minorităţilor naţionale, Uniţi pentru România, S.O.S. România, Pace - Întâi România - câte un minut.

Pentru ca un Guvern să treacă de votul Legislativului este nevoie de 233 de voturi "pentru".

Ulterior, dacă membrii Cabinetului Niculescu vor trece de Parlament, vor merge la Palatul Cotroceni pentru a depune jurământul în faţa preşedintelui Nicuşor Dan.

Şansele ca Guvernul Niculescu să fie validat de Parlament sunt mari, având în vedere că împotriva acestuia s-au poziţionat doar USR şi AUR, iar cu PNL şi UDMR premierul Luca Niculescu a încheiat câte un acord politic, scrie Agerpres.

Membrii Guvernului Luca Niculescu

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus joia trecută, la Parlament, lista Cabinetului pe care îl propune, acesta fiind format din 18 miniştri, dintre care doi sunt miniştri delegaţi. PSD are în Guvern 11 miniştri şi unul delegat, restul fiind independenţi.

Membrii Guvernului propus sunt:

* prim-ministru - Luca Niculescu (independent)

* viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacşu (PSD)

* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Ştefan Ovidiu Popa (PSD)

* ministrul Finanţelor - Alexandru Nazare (independent)

* ministrul Afacerilor Externe - Sebastian-Dănuţ Neculăescu (independent)

* ministrul Justiţiei - Radu Marinescu (PSD)

* ministrul Apărării Naţionale - Ştefan Radu Oprea (PSD)

* ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului - Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

* ministrul delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială - Costinel Bogdan Dumitru (independent)

* ministrul Energiei - Dumitru Chisăliţă (independent)

* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Ionuţ Barbu (PSD)

* ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Natalia Elena Intotero (PSD)

* ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Marcel Alexandru Stoica (PSD)

* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

* ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale - Petre Florin Manole (PSD)

* ministrul Sănătăţii - Alexandru Florin Rogobete (PSD)

* ministrul Educaţiei şi Cercetării - Valentin Sorin Costreie (independent)

* ministrul delegat pentru Învăţământ Preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

* ministrul Culturii - Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)

Reamintim că preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe 5 octombrie pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare. Aceasta este a patra nominalizare de premier, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe data de 5 mai.