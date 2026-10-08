Senatorul Titus Corlățean, discuții cu o delegație din SUA pe teme importante: investiții, Republica Moldova, VISA Waiver

Senatorul Titus Corlățean, președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului

Preşedintele Comisiei pentru politică externă din Senatul României, senatorul Titus Corlățean, a primit miercuri, 7 octombrie 2026, o delegație de consilieri principali ai unor membri ai Congresului și Senatului SUA, precum și reprezentanți ai unor prestigioase think-thank-uri americane.

Delegația se află la București în vizită la București în cadrul unui program derulat de Ministerul Afacerilor Externe din România. Întrevederea a fost extrem de utilă, cu atât mai mult cu cât rolul consilierilor senatorilor și congresmenilor americani este unul foarte important în conturarea pozițiilor politice și în forul legislativ american.

La întrevedere au participat membri ai Comisiei pentru politică externă din Senatul României, senatorii Adrian Streinu Cercel, Clement Sava, Andrei-Emil Dîrlău, Cristian Augustin Niculescu Țâgârlaș, George-Cătălin Bochileanu și Novak Levente, precum și reprezentanți ai MAE.

Dialogul a vizat relația bilaterală româno-americană, stadiul și perspectivele acesteia în contextul actual politic, economic și de securitate regională și globală.

Președintele Comisiei pentru politică externă, Titus Corlățean, a făcut o prezentare a viziunii și priorităților României în privința subiectelor menționate, subliniind, în context, importanța deosebită a Parteneriatului Strategic al României cu Statele Unite pentru excelenta cooperare existentă în plan bilateral.

Senatorul Titus Corlățean a arătat interesul pentru creșterea și diversificarea cooperării în domeniul apărării și securității, atât din punct de vedere tehnic și militar, dar și economic, prin intermediul investițiilor americane în România. Totodată, demnitarul român a subliniat importanța și rolul deosebit al SUA în asigurarea și păstrarea securității pe Flancul Estic al NATO, în condițiile agresiunii ruse împotriva Ucrainei. De asemenea, senatorul Titus Corlățean a reliefat și importanța continuării sprijinului activ și direct pentru Republica Moldova, respectiv parcursului euroatlantic al acesteia. În cadrul discuțiilor, a fost realizată o evaluare politico-diplomatică și din punctul de vedere al evoluțiilor de securitate în Balcani, Regiunea extinsă a Mării Negre/Caucazul de Sud.

Președintele Comisiei pentru politică externă a reiterat angajamentul ferm al României pentru NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, concretizat prin numeroase colaborări în plan militar și consolidat prin creșterea procentului din PIB pentru bugetul apărării. Senatorul Corlățean a subliniat necesitatea inițierii de ne noi contacte în plan parlamentar cu omologii americani, pe subiecte de interes comun pentru relația bilaterală. În acest context, preşedintele Comisiei pentru politică externă a făcut apel la partea americană pentru continuarea în ritm susținut a procedurii de includere a României în Programul Visa-Waiver, care ar asigura accesul cetățenilor români în SUA fără viză.



