PACE - Întâi România pierde grupul parlamentar din Senat, dar Ninel Peia anunță un nou partid

Ședință în Plen a Senatului. Sursa foto: Agerpres

Grupul parlamentar PACE - Întâi România s-a desfiinţat definitiv miercuri, după plecarea senatoarei Nadia Cerva. Cererea de reînfiinţare a fost semnată doar de cinci din cel puţin şapte senatori, număr minim necesar constituirii. În aceeași zi, Ninel Peia a transmis că România are un nou partid parlamentar.

Conform unor surse parlamentare citate de Agerpres, senatorii Rodica Cuşnir şi Cristian Rusu nu au mai semnat cererea de reconstituire a grupului, deși inițial s-a anunțat acest fapt.

Senatoarea Nadia Cerva (fost lider PACE) a plecat

Grupul din Senat s-a desfiinţat miercuri, după plecarea senatoarei Nadia Cerva (fost lider PACE).

"Vă anunţ că, începând de astăzi, voi părăsi grupul PACE - Întâi România, urmând să activez ca neafiliată. Vreau să cer scuze colegilor de la USR şi colegilor de la AUR pentru discursul colegului Ninel Peia de ieri, din plenul comun. În acest Parlament nu există partide de extremiste, domnule Peia, nici de stânga, nici de dreapta. Vă cer scuze şi vă mulţumesc", a spus Nadia Cerva, fost lider al acestui grup.

Însă Biroul permanent urma să analizeze o cerere de reînfiinţare, întrucât senatorul Dumitru Manea (SOS România), prin afiliere, a dorit să refacă numărul minim de membri (şapte) pentru existenţa acestui grup în Senat.

Componența inițială a grupului PACE – Întâi România îi includea pe senatorii Cosmina Cerva, Cristian Bem, Cristian Rusu, Clement Sava, Rodica Cușnir, Ninel Peia și Ionel Carp.

Ca urmare a desfiinţării grupului, plenul Senatul a votat vacantarea postului de chestor în Biroul permanent deţinut până miercuri de Ninel Peia, membru al acestui grup. S-au înregistrat 47 de voturi „pentru”, 6 contra şi 32 de abţineri.

Ninel Peia afirmă că PACE este acum și partid



În aceeași zi, Ninel Peia a anunțat că Partidul PACE – Întâi România este înregistrat în Registrul Partidelor Politice. Mai mult, el spune că este președintele acestei formațiuni.

„România are, începând de astăzi, un nou partid parlamentar, PACE – Întâi România, formațiune politică națională, creștină și conservatoare, care își asumă reprezentarea în Parlamentul României a unui proiect politic fundamentat pe suveranitate națională, valori creștine, principii conservatoare și politici publice concrete”, conform unui comunicat al partidului.

Cine conduce partidul PACE

Conducerea centrală a partidului este alcătuită din senatorul Ninel Peia în calitate de președinte, senatorul Clement Sava ca prim-vicepreședinte și deputatul Mădălin Făget ca secretar general.



„PACE - Întâi România este expresia convingerii noastre că suveranismul trebuie să depășească etapa sloganurilor și să devină o doctrină de guvernare, susținută de politici publice serioase, oameni competenți și responsabilitate față de cetățeni”, conform comunicatului, în care mai scrie că partidul „se definește ca un partid național prin obiectivele sale, creștin prin valorile pe care le afirmă și conservator prin respectul față de familie, tradiție, proprietate, libertate și instituțiile fundamentale ale statului român”.