Zi decisivă, marți, pentru Guvernul Luca Niculescu. Parlamentarii audiază miniștrii propuși și votează învestirea

Premierul desemnat Luca Niculescu/ Inquam Photos/Octav Ganea

Parlamentul va audia și marți candidații propuși pentru funcțiile de ministru în Cabinetul premierului desemnat Luca Niculescu. Apoi, de la ora 14:00, parlamentarii se vor reuni în ședință comună pentru a dezbate programul de guvernare și lista Cabinetului condus de Luca Niculescu, urmând să voteze învestirea noului Guvern.

Printre candidații care vor fi audiați se numără Radu Marinescu, propus la Justiție, Alexandru-Mihai Ghigiu, la Investiții și Proiecte Europene, Sebastian-Dănuț Neculăescu, la Afaceri Externe, Petre Florin Manole, la Muncă, și Alexandru-Florin Rogobete, la Sănătate.

Şedinţe comune ale comisiilor permanente pentru audierea candidaţilor propuşi pentru funcţiile de ministru în Cabinetul premierului desemnat Luca Niculescu:

* Radu Marinescu, propus ministru al Justiţiei (9:00 - 10:00 - Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi/Comisia pentru constituţionalitate/Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii/Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale/Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări/Comisia pentru constituţionalitate/Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii/Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi; Camera Deputaţilor, Corp C3, Etaj P1 Sala Mihai Viteazul)

* Alexandru-Mihai Ghigiu, propus ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (9:30 - 10:30 - Comisia pentru afaceri europene/Comisia pentru afaceri europene; Camera Deputaţilor, Corp B2, etaj P, Sala President)

* Sebastian-Dănuţ Neculăescu, propus ministru al Afacerilor Externe (10:00 - 11:00 - Comisia pentru politică externă/Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării/Comisia pentru politica externă/Comisia pentru românii de pretutindeni; Camera Deputaţilor, Corp A2, Etaj P, Sala Iuliu Maniu)

* Petre Florin Manole, propus ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (10:30 - 11:30 - Comisia pentru muncă şi protecţie socială/Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi/Comisia pentru tineret şi sport/Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială/Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi/Comisia pentru tineret şi sport; Camera Deputaţilor, Corp C3, Etaj P1 Sala Mihai Viteazul)

* Alexandru-Florin Rogobete, propus ministru al Sănătăţii (11:00 - 12:00 - Comisia pentru sănătate şi familie/Comisia pentru sănătate; Camera Deputaţilor, Corp B2, Etaj 2, Cam. 2).

După audieri, de la ora 14:00, senatorii și deputații vor dezbate programul de guvernare și lista Guvernului Luca Niculescu, urmând să voteze asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului.

Şedinţă comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor (14:00) pentru învestirea guvernului Luca Niculescu



* prezentarea Programului şi a listei Guvernului de către Luca-Alexandru Niculescu, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru

* dezbateri asupra Programului şi listei Guvernului

* votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii liste a Guvernului Luca Niculescu.

Amintim că audierile de luni ale miniștrilor Guvernului PSD-Luca Niculescu s-au încheiat. 13 miniştri propuşi, dintre care doi delegaţi, au primit aviz favorabil în comisiile de specialitate din Parlament.

Parlamentarii au dat vot favorabil în comisii pentru:

* Marcel-Alexandru Stoica - propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

* Ştefan-Radu Oprea - propus ministru al Apărării Naţionale

* Daniel Zamfir - propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

* Dumitru Chisăliţă - propus ministru al Energiei

* Florin Barbu - propus ministru al Agriculturii

* Costinel-Bogdan Dumitru - propus ministru delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială

* Alexandru Nazare - propus ministru al Finanţelor

* Valentin-Sorin Costreie - propus ministru al Educaţiei şi Cercetării

* Sorin-Gabriel Ionescu - propus ministru delegat pentru Învăţământul Preuniversitar



* Marian Neacşu - propus viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne

* Ştefan-Ovidiu Popa - propus ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

* Natalia-Elena Intotero - propusă ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

* Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan - propusă ministru al Culturii.

Audierile în comisii continuă marţi cu alţi cinci miniştri propuşi şi anume:

* Radu Marinescu - propus ministru al Justiţiei

* Alexandru-Mihai Ghigiu - propus ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

* Sebastian-Dănuţ Neculăescu - propus ministru al Afacerilor Externe

* Petre Florin Manole - propus ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

* Alexandru-Florin Rogobete - propus ministru al Sănătăţii.

Guvernul Luca Niculescu, aşteptat la Cotroceni dacă va primi votul de învestitură în Parlament



Dacă va primi votul de încredere al Parlamentului, Luca Niculescu va fi aşteptat, împreună cu miniştrii din cabinetul său, la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurământului. Ceremonia ar putea avea loc chiar marţi seară, însă acest lucru nu a fost momentan anunţat în agenda oficială a preşedintelui Nicuşor Dan.