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DCNews Stiri Marți, trei ceasuri rele pentru Guvernul Niculescu? România TV, ediție specială realizată în duplex cu DC News. Chirieac, analiză / video

Marți, trei ceasuri rele pentru Guvernul Niculescu? România TV, ediție specială realizată în duplex cu DC News. Chirieac, analiză / video

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Chirieac
Chirieac

Marți, trei ceasuri rele pentru noul Guvern?! România TV va avea o ediție specială realizată în duplex cu DC News, de la ora 12.00 pentru a vedea dacă trece Executivul Niculescu.

Miniștrii propuși în Guvernul Luca Niculescu au fost audiați luni și urmează să fie audiați și pe 20 octombrie în comisiile de specialitate din Parlament.

Ședința plenului reunit al Parlamentului de învestire a noului Guvern va fi marți, de la ora 14:00. Câte voturi va lua Executivul Niculescu?

Urmăriți emisiunea cu Bogdan Chirieac pentru o analiză privind șansele de a trece Guvernul Niculescu. Va fi un duplex România TV - DC News, transmis, în direct, marți, de la ora 12.00, cu analize și comentarii despre unul dintre cele mai importante subiecte ale momentului!

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