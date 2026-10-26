„Avocat obligatoriu”, dispută între Barou și antreprenori. Concordia cere retragerea proiectului de la Senat prin care firmele ar fi obligate să plătească un avocat pentru întocmirea contractelor

Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Pixabay

Confederaţia Patronală Concordia solicită retragerea propunerii legislative care impune firmelor din România să plătească un avocat ca să le scrie contractele şi cere, în acelaşi timp, o consultare reală cu mediul de business, profesiile afectate şi societatea civilă.

O propunere legislativă depusă la Senat (B563/2026, cunoscută în spațiul public drept „Avocat obligatoriu”) ar impune firmelor din România să plătească un avocat ca să le scrie contractele. Nu doar contractele mari, ci și actele de zi cu zi: un act adițional, o modificare la Registrul Comerțului, un contract de leasing.

Confederația Patronală Concordia cere retragerea proiectului și o consultare reală cu mediul de business, profesiile afectate și societatea civilă.

”Pentru companii, proiectul înseamnă un cost nou la fiecare act semnat. Firmele mici ar plăti la fel de mult ca o companie mare, așa că ele ar fi cele mai afectate.

Problema de fond este că nimeni nu a explicat ce anume trebuie rezolvat. Mediul de afaceri nu a semnalat o problemă care să justifice această regulă.

Procedură de urgență, fără evaluare de impact

Propunerea a fost înregistrată la Senat pe 14 octombrie, iar inițiatorii au solicitat ca ea să fie dezbătută și votată în procedură de urgență. Totuși, nu au calculat cât ar costa firmele și câte contracte ar fi afectate. Nu au întrebat nici companiile, nici contabilii, juriștii sau firmele de IT, adică exact pe cei care ar suporta consecințele și costul acestei modificări.

Efectele nu se opresc la costuri

Propunerea rezervă avocaților activități pe care astăzi le fac legal și alții, de la contabili și juriști din firme până la firmele de recuperare a datoriilor. Dacă propunerea trece de Parlament, aceștia ar putea răspunde penal. Riscul ajunge și la tehnologie: orice aplicație care dă răspunsuri personalizate, de la programele de contabilitate până la asistenții cu inteligență artificială, ar putea fi oprită în doar cinci zile.

Ce spun reprezentanții mediului de afaceri

Paul Aparaschivei, director executiv Concordia: „Vorbim despre simplificare, debirocratizare, competitivitate, dar vedem o regulă care schimbă felul în care fiecare firmă din România își semnează contractele. A fost depusă fără să se calculeze cât costă și fără să fie întrebat cineva dintre cei care o vor plăti. Firmele nu au cerut-o. Când au nevoie de un avocat, îl angajează de pe piața liberă. Cerem retragerea propunerii și o consultare reală cu toți cei afectați: există cu adevărat o problemă sau o urgență? Noi zicem că nu, dar dacă da, există, care e cea mai bună soluție? Noi vedem că economia încetinește, iar firmele au nevoie de sprijin ca să investească, nu de încă o cheltuială în plus, impusă prin lege.”

Corina Vasile, director executiv ANIS: „În forma depusă, propunerea frânează serviciile digitale și pune costuri suplimentare semnificative în sarcina oamenilor și companiilor, în special IMM. Definiția consultanței juridice «indiferent de tehnologie» poate transforma într-o activitate rezervată avocaților orice aplicație care dă un răspuns adaptat utilizatorului, de la platformele de HR și contabilitate până la asistenții AI. Serviciile pot fi oprite printr-o procedură de cinci zile, iar simpla folosire a unor «expresii» poate atrage pedepse penale. Pierdem competitivitate exact într-unul dintre domeniile cu cel mai mare potențial de creștere pentru economia românească. Am fi putut explica toate acestea dacă am fi fost invitați la discuții înainte de depunerea proiectului.”

Oana Luca, vicepreședinte FICSIMM pentru Regiunea Nord-Vest: „IMM-urile resimt deja din plin contracția economică, iar acest proiect le pune o taxă nouă pe fiecare act. Fiecare act adițional, fiecare angajare, fiecare modificare la Registrul Comerțului ar costa în plus bani care ar trebui să meargă în investiții și salarii, nu în onorarii pentru avocați. Costul ar fi același și pentru o microîntreprindere și pentru o corporație, deci lovește tocmai în cei mai mici. Nimeni nu a întrebat IMM-urile ce ar însemna această regulă pentru ele, deși o simplă consultare ar fi arătat toate acestea de la bun început.”

Ce solicită Concordia

Retragerea propunerii legislative.

O consultare reală cu firmele, profesiile afectate și societatea civilă, ca să se vadă dacă există o problemă reală și cum poate fi rezolvată.

Ca orice nouă propunere pe acest subiect să vină cu un calcul clar al costurilor pentru firme și să nu inhibe tehnologii emergente, precum inteligența artificială.

O propunere legislativă cu un asemenea impact nu poate trece în grabă, fără să știm cât costă și ce problemă rezolvă. Concordia rămâne deschisă dialogului și este pregătită să participe la o consultare publică reală, cu toți cei afectați. Înainte de orice vot, oamenii de afaceri și angajații lor merită un răspuns simplu: de ce ar fi nevoie de un avocat pentru fiecare act?”, conform unui comunicat remis DC News.