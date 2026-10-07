Adio dosar penal pentru consumatorii de droguri? Proiect controversat la Senat: O simplă contravenție!

Proiect de lege. Rol ilustrativ/Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Trei senatori au depus un proiect de lege care propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu și sancționarea cu amendă. PNL a reacționat, prin vocea unui deputat, în condițiile în care proiectul este susținut și de senatorul liberal Daniel Fenechiu.

Un proiect de lege depus la Senat propune schimbarea regimului juridic al consumului propriu de droguri, prin scoaterea din sfera penală a unor fapte precum deținerea, cumpărarea sau cultivarea de droguri pentru consum propriu și sancționarea acestora cu amendă.

Inițiativa este semnată de senatoarea Victoria Stoiciu (neafiliat) și este susținută de senatorii Daniel Fenechiu (PNL) și Cristian Ghinea (USR).

Ce prevede proiectul de lege

Potrivit proiectului, deținerea, cultivarea, producerea, fabricarea, cumpărarea sau alte activități legate de droguri de risc, atunci când sunt făcute în scopul consumului propriu, ar urma să constituie contravenții, nu infracțiuni.

„(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei”, se arată în proiect.

Pentru drogurile de risc, amenda propusă este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei. În cazul drogurilor de mare risc, amenda ar fi între 1.500 și 3.000 de lei.

Proiectul prevede sancțiuni și pentru introducerea sau scoaterea din țară, respectiv importul sau exportul de droguri pentru consum propriu. În aceste cazuri, amenda ar fi cuprinsă între 1.500 și 2.000 de lei pentru drogurile de risc și între 2.000 și 3.500 de lei pentru drogurile de mare risc.

Amenzile ar putea fi majorate atunci când faptele sunt comise în anumite locuri, precum școli, spitale, unități militare sau spații în care se desfășoară spectacole. Majorarea ar urma să se aplice și în cazul unor categorii de persoane, între care cadrele medicale sau persoanele care au atribuții de control.

Senatoarea Stoiciu, inițiatoarea proiectului, explică motivele demersului

Senatoarea Victoria Stoiciu a spus că legislația actuală pune accentul pe sancționarea consumatorilor, în detrimentul combaterii traficului de droguri.

„În loc să combată crima organizată, statul român s-a concentrat mai ales pe consumatori. Dosarele de droguri au ajuns să reprezinte 77,51% din întreaga activitate a DIICOT, structură creată pentru combaterea criminalității organizate, iar aproximativ 80% dintre persoanele cercetate penal sunt simpli consumatori.

Dezechilibrul se vede cel mai clar în evoluția condamnărilor definitive din ultimul deceniu. Între 2016 și 2025, numărul persoanelor condamnate definitiv pentru deținere pentru consum propriu (art. 4) a crescut de aproape 7 ori - de la 78 la 520. În aceeași perioadă, condamnările pentru trafic de droguri (art. 2) au crescut mult mai lent, cu aproximativ 30% (de la 672 la 873). Cu alte cuvinte, expansiunea aparatului penal s-a îndreptat covârșitor împotriva consumatorilor, nu a traficanților.

Dezechilibrul se vede și în bani: în 2024, pentru fiecare leu alocat programelor de prevenire și asistență a consumatorilor, statul a cheltuit aproximativ 51 de lei pe componenta polițienească a represiunii”, se arată într-un comunicat al senatoarei Stoiciu.

„Ani la rând, România a transformat lupta împotriva drogurilor în lupta cu consumatorii. Cifrele o arată fără echivoc: în zece ani, condamnările consumatorilor au crescut de aproape șapte ori, iar pe cele pe trafic abia dacă le-am mișcat. Am umplut dosarele procurorilor cu tineri prinși cu un gram, în timp ce traficanții adevărați ne scapă printre degete. Consumul nu a scăzut - a crescut. E o politică scumpă, nedreaptă și ineficientă. Dezincriminarea nu înseamnă indulgență și nu înseamnă legalizare: înseamnă să tratăm consumul ca pe o problemă de sănătate, așa cum arată toate dovezile internaționale, și să redăm resursele statului acolo unde le e locul - la traficanți și la oamenii care au nevoie de ajutor”, a mai spus parlamentara.

PNL face precizări: Proiectul nu a fost discutat și aprobat în grupul parlamentar sau în BPN

Deputatul PNL Ion Marcel Vela a reacționat la inițiativa susținută de colegul său liberal, Daniel Fenechiu, pe pagina sa de Facebook. Vela a declarat că partidul nu susține proiectul, acesta nefiind discutat și aprobat în grupul parlamentar al PNL și nici în BPN al partidului. Inițiativa este „asumată și strict personală” a parlamentarilor care au inițiat-o și semnat-o, a spus acesta.

„Am văzut o știre care se rostogolește de ieri în presă și pe rețelele sociale... cum că Partidul Național Liberal ar susține dezincriminarea consumului și posesiei de DROGURI pentru uz propriu, fapte prevăzute în prezent ca infracțiuni în Codul Penal. Precizez ca PNL NU SUSȚINE un asemenea proiect legislativ. Nu a fost nici discutat și nici aprobat în Grupul parlamentar al PNL sau în Biroul Politic Național, forul de conducere al PNL!

Este un proiect inregistrat la Senat, înțeleg că de trei senatori de la două partide si unul neafiliat, pentru că oricare parlamentar are dreptul democratic la inițiativă legislativă, aceasta fiind doar a lor, asumată și strict personală. Inițiativa NU este un proiect politic al PNL și asigur pe toți membrii și simpatizanții PNL din Caraș-Severin că EU NU VOI VOTA niciodată așa ceva! Am fost mereu un susținător și organizator al luptei ANTIDROG la nivel național și internațional și așa voi rămâne, fie ca fost Ministru al Afacerilor Interne, sau ca actual deputat, Președinte al Comisiei speciale de control parlamentar al Europol!

Totodată, ca senator am inițiat şi susținut tocmai invers...mărirea pedepselor pentru traficanții şi consumatorii de droguri. Ca parlamentar, părinte și cetățean voi fi mereu alături de cei care luptă împotriva acestui flagel ce distruge viețile a mii de compatrioți! Voi fi mereu pentru STOP DROGURI! Dumnezeu să binecuvânteze România!”, se arată în precizările deputatului PNL, Ion Marcel Vela.

Precizăm că DCNews l-a contactat pe senatorul liberal Daniel Fenechiu, susținător al proiectului, pentru a solicita o serie de clarificări în acest sens. Până la ora scrierii articolului, nu am primit un răspuns.

Proiectul introduce și spații pentru consum supravegheat

O altă prevedere a proiectului de lege este posibilitatea înființării unor spații special amenajate în cadrul unităților sanitare, destinate reducerii riscurilor asociate consumului de droguri și prevenirii supradozelor.

Aceste spații ar putea fi utilizate de persoane cu vârsta de peste 18 ani care au un diagnostic atestat de dependență. Consumul s-ar face prin autoadministrarea substanțelor aduse de beneficiar, unitatea medicală și personalul acesteia neavând dreptul să furnizeze droguri.

În timpul consumului, în spațiul autorizat ar trebui să fie disponibil personal medical instruit pentru intervenția în cazul unei supradoze. Proiectul prevede că deținerea drogurilor pentru consum propriu în interiorul unui astfel de spațiu autorizat nu ar constitui contravenție.

Consumatorii, direcționați către evaluare și tratament

Inițiativa propune și un mecanism de evaluare medicală și psihologică a persoanelor sancționate. Organul care constată contravenția ar putea dispune evaluarea consumatorului de către centrele de sănătate mintală și pentru prevenirea și tratarea adicțiilor.

În cazul minorilor, evaluarea ar fi obligatorie și ar urma să se desfășoare în prezența părintelui sau a reprezentantului legal. Dacă evaluarea este refuzată sau sunt identificate situații de risc, ar urma să fie sesizate serviciile de asistență socială și protecția copilului.

Banii proveniți din amenzile aplicate în baza noilor prevederi ar urma să fie virați la bugetul de stat și destinați finanțării programelor de prevenire și a serviciilor medicale, psihologice și sociale pentru consumatorii de droguri.

Ce se întâmplă cu persoanele condamnate în baza legislației actuale

Proiectul prevede și efecte asupra situațiilor existente înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

În cazul faptelor care ar deveni contravenții, prevederile privind aplicarea legii penale mai favorabile ar urma să ducă la încetarea unor măsuri preventive și la revizuirea, de către instanțe, a pedepselor sau măsurilor educative aflate în executare.

De asemenea, persoanele condamnate anterior pentru fapte care ar fi dezincriminate ar urma să fie scoase din evidențele cazierului judiciar, din oficiu sau la cerere, potrivit prevederilor proiectului, după cum urmează:

„(2) Faptelor prevăzute la art. 3 alin. (3) şi (4) şi la art. 4 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, săvârşite anterior intrării în vigoare a prezentei legi, li se aplică dispoziţiile art. 4 din Codul penal. Acestor fapte nu li se aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta lege[...]”

„(3) Măsurile preventive, măsurile asigurătorii şi măsurile de siguranţă, cu excepţia confiscării speciale a drogurilor, dispuse exclusiv pentru faptele prevăzute la alin. (2), încetează de drept la data intrării în vigoare a prezentei legi. Persoanele reţinute, arestate preventiv sau aflate în arest la domiciliu exclusiv pentru aceste fapte sunt puse de îndată în libertate”.

„(5) Pentru persoanele aflate în executarea unei pedepse sau a unei măsuri educative aplicate pentru faptele prevăzute la alin. (2), instanţa competentă potrivit art. 595 alin. (2) din Codul de procedură penală se sesizează din oficiu în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Administraţia locului de deţinere, serviciul de probaţiune şi, după caz, procurorul comunică instanţei, în acelaşi termen, situaţiile de care au cunoştinţă”.

„(6) Persoanele condamnate pentru faptele prevăzute la alin. (2) se scot din evidenţa cazierului judiciar din oficiu, în condiţiile art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza comunicării instanţei sau, după caz, la cererea persoanei”.