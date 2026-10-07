19 noiembrie, mai mult decât 8 martie: A venit timpul ca femeile antreprenor să fie acolo unde se iau deciziile. Mirela Matichescu: Responsabilitatea nu se termină atunci când se închide ușa biroului

Mirela Matichescu

„Proiectul acesta este important nu doar pentru că instituim o zi în calendar, ci pentru că recunoaștem rolul femeilor antreprenor în economia românească. Vă spun asta și din experiență: Este...

Un proiect de lege propune instituirea zilei de 19 noiembrie ca Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin și stabilește cadrul pentru organizarea unor evenimente dedicate femeilor care dezvoltă afaceri în România.

„Se instituie ziua de 19 noiembrie ca Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin. Sărbătorirea anuală a Zilei Naționale a Antreprenoriatului Feminin poate fi marcată de autoritățile administrației publice centrale și locale, de unitățile de învățământ preuniversitar și universitar, de structurile asociative ale patronatelor prin organizarea de activități și evenimente cu caracter cultural, social, educativ și științific prin care să fie promovate libertățile economice, proprietatea și inițiativa privată, rolul femeilor în dezvoltarea economică, în inovație și sustenabilitate. Autoritățile administrației publice centrale și locale, serviciile publice deconcentrate, structurile asociative ale patronatelor, precum și instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar pot sprijini material sau logistic organizarea și desfășurarea acțiunilor și evenimentelor, în limita alocărilor bugetare aprobate”, se arată în proiect.

Ce prevede proiectul

Potrivit actului normativ, cu ocazia sărbătoririi anuale a Zilei Naționale a Antreprenoriatului Feminin, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune și Agenția Națională de Presă AGERPRES, în calitate de servicii publice, pot produce, difuza sau redifuza conținut editorial care promovează antreprenoriatul feminin din România, egalitatea de șanse, drepturile și libertățile economice fundamentale, economia liberă.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, acest proiect de lege.

Mirela Matichescu: Proiectul acesta este important nu doar pentru că instituim o zi în calendar, ci pentru că recunoaștem rolul femeilor antreprenor în economia românească

Mirela Matichescu, deputată PSD Constanța, a vorbit despre acest proiect.

„Proiectul acesta este important nu doar pentru că instituim o zi în calendar, ci pentru că recunoaștem rolul femeilor antreprenor în economia românească. Vă spun asta și din experiență: Este foarte greu să fii antreprenor, să construiești o afacere, să ai angajați, să dai salarii, să plătești taxe și impozite și să știi că, la sfârșitul lunii, există oameni care se bazează exclusiv pe tine. Iar pentru o femeie antreprenor, să știți că de multe ori responsabilitatea nu se termină atunci când se închide ușa biroului. Dincolo de afacere sunt familia, copiii și grija pentru cei de lângă ea.

Și vreau să vă spun un lucru, poate fi surprinzător într-un discurs despre antreprenoriatul feminin, aici, în Parlament: Nu cred că noi, femeile, trebuie să demonstrăm că suntem mai bune decât bărbații. Nu despre asta este vorba. Femeile nu cer privilegii, ele cer doar să fie ascultate. Și poate că a venit timpul să ne uităm la experiența lor și atunci când alegem oamenii care conduc România.

Guvernul României nu ar trebui să fie o școală de formare. În Guvern nu vii să înveți o meserie sau, mai grav, să experimentezi. Ar trebui să vii cu experiență, cu rezultate și cu capacitatea de a-i asculta pe cei care cunosc cu adevărat domeniul. Pentru că atunci când un antreprenor greșește, plătește el; când un ministru greșește, plătim noi toți.

Am văzut această ruptură de realitate și în cazul doamnei ministru Diana Buzoianu. Nu este o problemă personală și nici una între două femei, ci este o problemă de principiu. Funcția nu poate înlocui experiența, iar experiența oamenilor care lucrează de zeci de ani nu trebuie și nu poate fi ignorată.

De aceea, dacă dedicăm o zi femeilor antreprenor, hai să facem mai mult decât să le aplaudăm. Să nu le chemăm doar la conferințe, ci să le chemăm și acolo unde se iau deciziile. Pentru că România are destui oameni care știu să vorbească despre cum să se facă lucrurile, dar cred că a venit vremea oamenilor care au demonstrat deja că știu să le facă”, a zis Mirela Matichescu, deputată PSD Constanța.