Bolojan și Simina Tănăsescu, chemați din nou la audieri în Senat. Legile țării îi obligă să se prezinte

Premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu. Colaj foto: Agerpres

Audierile comisiei din Senat privind întâlnirea premierului interimar demnis Ilie Bolojan cu președinta CCR Simina Tănăsescu se reiau marți. Va fi audiat și Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. Regulamentul Senatului și Constituția României îi obligă să participe.

Comisiei pentru constituționalitate a Senatului cere explicații despre motivul întâlnirii secrete dintre lie Bolojan și Siminei Tănăsescu, fapt întâmplat în luna august, în biroul presedintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu a precedat cu trei zile analiza făcută de CCR asupra unor sesizări privind Legea Integrității. Simina Tănăsescu este preşedinta Curţii Constituţionale a României (CCR).

Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, absenți de la prima audiere, deși legile îi obligă să se prezinte

Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu nu s-au prezentat la prima audiere, deși legile țării le impun acest fapt. Bolojan a invocat că agenda întâlnirilor sale nu i-a permis, iar Simina Tănăsescu a spus că se află în concediu.

Săptămâna trecută, Ilie Bolojan a spus, la B1 TV, că nu știe dacă va merge la audierile de marți. (n.red. azi 15 septembrie 2026). Întrebat din nou de jurnaliști, luni seara, dacă se va prezenta în fața comisiei din Senat, premierul interimar demis nu a dat un răspuns.

Ce scrie în Regulamentul Senatului și în Constituția României



Conform Regulamentului Senatului, Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu sunt obligați să se prezinte în fața comisiei pentru explica și pune la dispoziție informațiile cerute

Articolul 63 alin. (2) din Regulamentul Senatului arată că, atunci când comisiile cer participarea unor membri ai Guvernului ori a conducătorilor unor instituții publice, „prezența acestora este obligatorie”.

Totodată, articolul 111 alin. (2) din Constituție îl obligă pe Ilie Bolojan să meargă la audieri când i se cere prezența.

“Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezenţa, participarea lor este obligatorie”, potrivit Constituției României.

Ilie Bolojan, clarificări despre întâlnirea cu Simina Tănăsescu



Prima reacție a prim-ministrul interimar demis Ilie Bolojan pe acest subiect controversat a fost pe data de 17 august 2026, la Oradea, întrebat despre întâlnirea pe care a avut-o cu preşedinta Curţii Constituţionale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu. Bolojan a zis că este un caz în care se încearcă să se facă din ţânţar armăsar.

"Vedeţi, de multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă", a spus Ilie Bolojan. El a menționat că "atunci când ocupi o funcţie publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanţi de instituţii, companii, în aşa fel încât să rezolvi problemele".

Întâlnirile preşedintei CCR cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege, a precizat, pe 19 august, CCR.

Preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, a transmis, că respinge "ferm şi categoric" orice speculaţie despre discutarea cauzelor aflate pe rolul Curţii în afara cadrului strict legal.