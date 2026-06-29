De ce alegerile anticipate sunt aproape imposibil de organizat în România, oricât de necesare ar fi: Explicația lui Vlad Nistor / video

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Profesorul Vlad Nistor a spus de ce organizarea alegerilor anticipate în România este extrem de dificilă în acest moment.

Profesorul Vlad Nistor, directorul general al Institutului Diplomatic Român, a vorbit despre situația politică din România și a explicat că alegerile anticipate sunt foarte greu de declanșat din cauza prevederilor constituționale și a reticenței parlamentarilor de a-și risca mandatele. Potrivit profesorului, șansele de a ajunge la alegeri anticipate sunt foarte mici.

„Sunt două chestiuni pe care vreau să le discifrez. Oare președintele a mizat în primul rând pe domnul Tomac sau mizează că a doua variantă nu va fi respinsă de Parlament pentru că încep calculele: „Aoleu, dacă mergem spre anticipate, nu mai prind încă un mandat” și așa mai departe?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Eu am spus de 100 de ori până acum, în diverse ocazii - în ultimii 20 și ceva de ani, de când joc în filmul ăsta - că în România, explicația ținând de Constituție, este aproape imposibilă organizarea unor alegeri anticipate, pentru că este foarte dificil ca ele să fie declanșate, oricât de necesare ar fi, pentru că s-ar putea ca în acest moment alegerile anticipate să fie benefice României.

Decizia ajunge la îndemâna fiecărui deputat sau senator și apare ideea de a te apuca la mijlocul unui mandat să reiei campania electorală cu nu se știe câte șanse, chiar și în cazul partidelor care sunt pe creștere, pentru că nici acolo nu știu exact cine rămâne pe liste și cine iese în afara lor, pentru că lucrurile se reașează. În acest context, eu cred că este foarte dificil să se ajungă la alegeri anticipate”, a spus Vlad Nistor.

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PSD ar putea trece un guvern și fără AUR

Profesorul a explicat că PSD ar putea avea suficiente voturi pentru a trece un guvern, dar numai cu sprijinul unor parlamentari din rândurile AUR.

„Asta înseamnă că în a doua încercare s-ar putea să fie votat guvernul”, a completat Răzvan Dumitrescu.

„Am auzit o declarație de acum zece zile a doamnei Olguța Vasilescu - despre care știm cu toții că este nu numai un personaj bine informat, dar și un personaj extrem de influent în Partidul Social Democrat - care spunea că atunci ei aveau, și probabil că și-au consolidat astăzi poziția, numărul de voturi necesare pentru a trece un Guvern PSD, chiar și fără AUR.

Eu cred că la AUR sunt atâtea personaje care au ajuns acolo, dar care au fost la începutul vieții lor politice la Partidul Social Democrat și care pot oricând să se întoarcă, chiar și cu arme și bagaje, în Partidul Social Democrat”, a spus profesorul Vlad Nistor la emisiunea „Ce se întâmplă?“, pe DCNews și DCNews TV.

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