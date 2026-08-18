Transportatorii cer Parlamentului să modifice Legea nr. 162/2026 și să se verifice în mod real adaosul comercial la carburanți

Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

FORT cere Parlamentului să modifice Legea 162/2026 și să introducă un control real al adaosului comercial la carburanți, în contextul în care transportatorii acuză că scăderea costurilor nu se reflectă în prețurile de la pompă. Federația solicită și Consiliului Concurenței verificarea marjelor și a modului de formare a prețurilor la motorină.

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT), membră a IMM România, solicită Parlamentului să modifice articolul 2, punctul 11, din Legea nr. 162/2026 privind ajustarea temporară a accizei la carburanţi în funcţie de evoluţia pieţei şi să introducă un control real al plafonării adaosului comercial, a declarat, marţi, preşedintele organizaţiei, Beniamin Lucescu, într-o conferinţă, citat de Agerpres.

"Legea 162 nu plafonează adaosul comercial. De aceea, comercianţii, distribuitorii de carburanţi, pot ridica cât vor ei preţul. Solicităm pe această cale Parlamentului, nu Guvernului, care nu poate da ordonanţă, să modifice legislaţia şi să corecteze articolul 2, punctul 11 din Legea 162 pe 2026 pentru a introduce adevăratul control pe plafonarea adaosului comercial", a spus preşedintele FORT.

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FORT cere plafonarea adaosului comercial la carburanți

Acesta a adăugat că Federaţia a cerut şi Consiliului Concurenţei "să verifice componenţa preţurilor şi marjele în perioada 1 iulie - 1 august 2026", mai ales că preşedintele autorităţii de concurenţă a menţionat că, până la finalul acestei luni, va da publicităţii un raport pe această temă.

"FORT solicită normalizarea preţurilor şi a marjelor de profit din domeniul carburanţilor, astfel încât acestea să reflecte evoluţia reală a pieţei şi să nu afecteze economia românească. Oare unde se duc aceste profituri excesive? Solicităm Parlamentului, Guvernului şi Consiliului Concurenţei: analizarea urgentă a modului de formare a preţurilor speculative la carburanţi, pe ultimele 20 de zile; măsuri pentru creşterea transparenţei şi a concurenţei reale pe piaţă", a spus Beniamin Lucescu.

Transportatorii solicită verificarea prețurilor și marjelor la motorină

Transportatorii susţin că, în timp ce preţul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la preţuri istorice.

"Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăseşte în preţul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele şi milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate", explică reprezentanţii FORT.

Potrivit Ministerului Finanţelor, reducerea temporară de 20% a accizei la motorina standard se aplică, în perioada 16-31 august 2026, în urma analizei indicatorilor de piaţă prevăzuţi de mecanismul introdus prin Legea nr.162/2026. Măsura răspunde creşterii semnificative a cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor la pompă şi are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populaţiei şi economiei.

Acciza la motorină, redusă cu 20% între 16 - 31 august 2026

Ministerul Finanțelor a aplicat, în perioada 16-31 august 2026, o reducere temporară de 20% a accizei la motorina standard, după analiza indicatorilor de piață prevăzuți de mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026.

”Măsura de scădere temporară cu 20% a accizei la motorină răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și economiei.

Reducerea este de 560,86 lei/1.000 litri, respectiv 663,75 lei/tonă. Astfel, în perioada 16-31 august, nivelul accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă va fi de 2.243,43 lei/1.000 litri, respectiv 2.654,99 lei/tonă”, a transmis Ministerul Finanțelor.