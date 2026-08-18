Întâlnirea secretă dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, anchetată în Senat. Vot decisiv în Comisia de Constituționalitate

Comisia de Constituționalitate a Senatului a decis să ancheteze întâlnirea secretă dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu. Ancheta, votată cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă, va urmări să clarifice scopul și temele discuției și îi poate aduce la audieri pe cei doi, dar și pe un angajat SPP.

Update:

Grupul PACE - Întâi România a reuşit "să deschidă" calea anchetei parlamentare privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Elena-Simina Tănăsescu, după ce comisia de specialitate a aprobat acest demers, a anunţat marţi senatorul Ninel Peia.

"La solicitarea mea, formulată în Biroul permanent al Senatului, demersul privind clarificarea împrejurărilor întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Elena-Simina Tănăsescu, a ajuns în faţa Comisiei pentru constituţionalitate a Senatului, condusă de senatoarea Nadia-Cosmina Cerva, PACE - Întâi România. Astăzi, comisia a aprobat demersul pentru iniţierea anchetei parlamentare. Este o victorie a PACE - Întâi România şi, înainte de toate, o victorie a dreptului românilor de a afla adevărul", a transmis Ninel Peia, într-un comunicat de presă.

El a adăugat că doreşte "doar răspunsuri". "Am spus de la început, nu condamnăm pe nimeni şi nu pronunţăm sentinţe. Vrem răspunsuri. Cine a organizat întâlnirea? Cine a pus la dispoziţie biroul oficial al preşedintelui Senatului? În ce împrejurări s-a desfăşurat întrevederea şi care a fost caracterul acesteia? Le mulţumesc tuturor senatorilor din Comisia pentru constituţionalitate care au susţinut demersul, indiferent de apartenenţa politică. PACE - Întâi România a iniţiat demersul. L-am dus în Biroul permanent. Astăzi am deschis calea anchetei parlamentare. Mergem până la capăt pentru aflarea adevărului!", se arată în comunicatul citat.

Știrea inițială:

Comisia de Constituţionalitate a Senatului României va ancheta întâlnirea secretă dintre premierul demis Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Decizia a fost luată cu 6 voturi pentru, 3 împotrivă și nicio abținere în cadrul Comisiei.

Comisia a fost convocată în regim hibrid, marți, după sesizarea Biroului de către Ninel Peia, senator PACE. Anterior, grupul parlamentar nu a reuşit să adune cele 45 de semnături necesare pentru ca Senatul să poată clarifica, printr-o comisie parlamentară, aceeaşi chestiune.

Senatorii au în vedere să inițieze o anchetă parlamentară care să elucideze natura şi scopul, temele şi obiectivele întâlnirii, cu termen de raport de 2 săptămâni şi cu posibilitate de prelungire. Ancheta din cadrul Comisiei de Constituționalitate vizează, de asemenea, audierea preşedintelui CCR, Simina Tănăsescu, a premierului demis Ilie Bolojan, şi a SPP-istului care a păzit uşa preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean.

În cazul în care cei vizaţi nu se vor prezenta, vor exista şi sancţiuni, a dat asigurări preşedintele Comisiei, senatorul Cosmina Cerva.

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Ilie Bolojan, precizări despre întâlnirea cu Simina Tănăsescu

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, la Oradea, întrebat despre întâlnirea pe care ar fi avut-o cu preşedinta Curţii Constituţionale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, că este un caz în care se încearcă să se facă din ţânţar armăsar.

"Vedeţi, de multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta, în care se încearcă această schemă", a spus Ilie Bolojan.

El a adăugat că "atunci când ocupi o funcţie publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanţi de instituţii, companii, în aşa fel încât să rezolvi problemele".

Întâlnirile preşedintei CCR cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege, a precizat, duminică, CCR.

Preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, a transmis, sâmbătă, că respinge "ferm şi categoric" orice speculaţie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curţii în afara cadrului strict legal.