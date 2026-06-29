S.O.S. România pierde un deputat: Vasile Nagy a demisionat din partid

SOS România pierde un deputat. FOTO: Agerpres

Deputatul de Arad Vasile Nagy a demisionat, luni, din S.O.S. România.

Deputatul de Arad a depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o informare în care anunţă că a demisionat din grupul parlamentar S.O.S România. Vasile Nagy va activa în continuare ca neafiliat în Parlament.

Vasile Nagy a luat cuvântul de două ori în plenul Parlamentului, începând din decembrie 2024, în cadrul a două ședințe. El a depus 55 de declarații politice în scris, a inițiat 56 de propuneri legislative, dintre care două au fost promulgate ca legi. Acesta a inițiat două proiecte de hotărâre, a adresat 10 întrebări și interpelări și a susținut șapte moțiuni, potrivit site-ului Camerei Deputaților.

S.O.S a pierdut mai mulți parlamentari

Mai mulți parlamentari au părăsit formațiunea politică de-a lungul timpului. Doi senatori, Ionel Carp și Paul Gheorghe, și-au anunțat demisia din grupul S.O.S. România în februarie 2025, activând în continuare ca parlamentari neafiliați.

Șapte luni mai târziu, deputata Raisa Enachi și-a anunțat demisia din partid, continuând, de asemenea, ca deputat neafiliat.

În total, cel puțin 10 parlamentari au părăsit S.O.S România de la începutul mandatelor în decembrie 2024.