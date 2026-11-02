Cine sunt cei cinci senatori aleşi pe listele POT şi S.O.S. România, care s-au afliat luni grupului PSD

Ședință în Plen a Senatului. Sursa foto: Agerpres

Cinci senatori aleşi în Parlament pe listele POT şi S.O.S România au trecut, luni, la PSD.

Cinci senatori sunt Ionel Carp şi Cristian Bem, aleşi pe listele S.O.S. România, dar şi Valentina Aldea, Liviu Sorin Robe şi Robert Daniel Ghiţă, aleşi pe listele POT, au anunţat că se vor alătura Partidului Social Democrat (PSD).

Noile mutări politice ar putea contribui la modificarea raportului de forțe din Senat și la consolidarea poziției PSD în Legislativ.

Val de plecări în Senat: grupul Pace Întâi România a fost desființat

Aceste mutări vin în contextul în care, săptămâna trecută, grupul parlamentar Pace Întâi România, din care au făcut parte Ionel Carp şi Cristian Bem, a fost desfiinţat, ca urmare a faptului că mai mulţi senatori au părăsit grupul. Prin urmare, acesta nu a mai îndeplinit condiţia de a avea minimum şapte membri.

Parlamentarul poate părăsi partidul pe listele căruia a fost ales în Legislativ

În cazul senatorilor, Regulamentul Senatului prevede posibilitatea afilierii la un alt grup parlamentar, dar există reguli privind proveniența politică și modul de constituire a grupurilor.

Potrivit regulamentului republicat în iulie 2025: senatorii care nu au suficienți membri pentru a forma propriul grup se pot afilia unui alt grup parlamentar ori pot constitui un grup mixt.

De asemenea, senatorii deveniți independenți pot să se afilieze unui grup parlamentar.

Un grup parlamentar trebuie să aibă cel puțin șapte membri.