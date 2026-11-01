Ilie Bolojan: ”Nu se pune problema despre o schimbare a mea de la conducerea PNL”. Liberalii cărora le arată ușa- ”nu au decât să plece”

Ilie Bolojan / Foto Agerpres

Președintele PNL, Ilie Bolojan, s-a aflat în această seară la Timișoara. El a declarat că nu se pune problema schimbării sale de la conducerea partidului.

Nu doar social-democrații au făcut paradă la Timișoara. Acolo a fost prezent și Ilie Bolojan, președintele PNL, care a transmis că nu are nicio emoție cu privire la funcția de conducere din partid:

”Nu se pune problema despre o schimbare a mea”

”Sunt preşedintele PNL ca efect al rezultatelor unui congres, al deciziilor care au fost luate de către conducerea PNL şi nu se pune problema despre o schimbare a mea, pentru că tot ce a decis partidul în această perioadă ţine de decizii care au fost luate cu o majoritate confortabilă. Decizia de a intra în opoziţie şi de a nu mai colabora cu PSD este o decizie care a fost luată de o majoritate consistentă de colegi, din două raţiuni: una care ţine de România şi una care ţine de viitorul acestui partid. Prin urmare, această direcţie este cea pe care o va urma partidul. Cei care sunt de acord cu aceasta vor activa în interiorul PNL, cei care nu sunt de acord şi doresc ca PNL să fie o clonă sau un breloc al PSD, nu au decât să plece pe drumul pe care şi-l doresc” a declarat Ilie Bolojan, președintele PNL, într-o conferință de presă.

Liderul liberal a explicat că actuala reprezentare a PNL în conducerea unor instituţii şi administraţii locale este rezultatul colaborării politice cu PSD din anul 2024, în mai multe judeţe, situaţie care nu poate fi modificată imediat.

”Această chestiune nu poate fi schimbată de pe o zi pe alta şi nu aceasta este propunerea pe care o facem. Vom clarifica şi din acest punct de vedere lucrurile, iar colegii care reprezintă partidul în conducerea unor instituţii, vor face şi în continuare ceea ce ţine de îndeplinirea mandatului, în reprezentarea electorilor noştri, în susţinerea administraţiilor noastre, dar este cât se poată de clar că nu va fi o colaborare între PNL şi PSD la un nivel instituţional în perioada următoare”, a afirmat preşedintele PNL.

Avertisment pentru Guvernul Niculescu

Totodată, Ilie Bolojan a mai spus că PNL va taxa eventualele derapaje ale Guvernului Niculescu în administrarea ţării şi în respectarea ţintelor bugetare asumate, pentru a evita destabilizarea bugetară.

"În condiţiile în care Guvernul va avea derapaje din punct de vedere al administrării ţării, al respectării ţintelor pe care şi le-a asumat, care ţin destabilizarea bugetară, în aşa fel încât să nu genereze o criză economică, dacă vom avea astfel de evenimente, PNL va face tot ceea ce ţine de el ca partid de opoziţie să taxeze aceste posibile derapaje. Votul pe care PNL l-a dat a fost un vot nu de încredere, nu de susţinere, ci un vot de necesitate, care a fost dat de situaţia în care ne regăseam şi anume riscul în care se aflau servicii de bază - şi s-a văzut că o alocare la rectificare a fost pe componenta de sănătate - să nu mai poată funcţiona în perioada următoare", a declarat Ilie Bolojan.

Fostul premier afirmă că măsurile de ”controlare a cheltuielilor sunt necesare, pentru că altfel nu poţi să ai un deficit predictibil la final de an şi aspectele legate de respectarea traiectoriei pe care România şi-a asumat-o sunt foarte importante. Dar, fiecare guvern are propriile politici prin care urmăreşte să respecte această traiectorie şi sper să se respecte şi pentru 2027 acest angajament pentru că ţine de sănătatea economiei noastre”.