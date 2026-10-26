Kelemen Hunor, despre direcțiile Guvernului Niculescu. Decizia „sinucigașă” de evitat a Executivului în 2027

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor a vorbit despre principalele direcții ale Guvernului Niculescu, de la reforma administrativ-teritorială până la indexarea pensiilor și salariilor. Președintele UDMR a avertizat cu privire la o decizie „sinucigașă” pe care Executivul ar trebui să o evite în 2027.

La aproape o săptămână de la învestirea Guvernului Niculescu în Parlament, președintele UDMR a vorbit despre noul Executiv, despre care nu crede că este „Guvernul lui Nicușor Dan”, ci un cabinet „apropiat” președintelui.

Kelemen Hunor: Cred că Guvernul Niculescu va guverna până în 2028

„Este un Guvern PSD, mai apropiat de domnul președinte Dan, asta se vede... Iar responsabilitatea guvernării, indiferent cum vrem s-o luăm, aparține partidului care se află la guvernare. (...) Eu n-aș spune că este guvernul lui președintelui Dan - în niciun caz -, dar este apropiat de el, așa cum și-a dorit.

(...) După o săptămână nu poți să spui nimic, decât noroc bun; așteptăm primele decizii”, a spus Kelemen Hunor, luni, la Digi24, caracterizând noul Executiv drept „un guvern monocolor cu câțiva tehnocrați, condus de un om mai puțin politic, un fost diplomat”.

„Nu știu ce se va întâmpla, cum va fi această guvernare”, a adăugat el.

„Momentul adevărului” privind Guvernul Niculescu se va vedea după „o lună de zile, după rectificarea bugetară, după proiectul de buget”, a mai spus Hunor, care a punctat: „Când noul buget va fi pregătit, acolo se va vedea care este politica bugetară a Gvuernului. Până atunci, e greu de spus”.

Totuși, președintele UDMR consideră că Guvernul Niculescu va reuși să reziste la Palatul Victoria până în anul 2028, când vor fi organizate alegeri parlamentare: „Mai degrabă cred că vor guverna până în 2028, până la alegeri”.

Cum arată reforma administrativ-teritorială „făcută cu cap”, potrivit lui Kelemen Hunor

Kelemen Hunor a mai declarat, luni seară, că susține propunerea făcută Guvernului Niculescu, astăzi, de Sorin Grindeanu privind reforma administrativ-teritorială, dar trebuie avute în vedere, mai întâi, „detaliile” acesteia.

„E o intenție politică și trebuie să vedem detaliile. Sunt două direcții diferite: în ceea ce privește instituțiile centrale - agențiile guvernamentale și multe altele - am mai discutat când am guvernat împreună și da, trebuia și trebuie făcut mai repede. Acolo nu trebuie să ceri aprobarea nimănui - ca Guvern, poți să faci.

Când vorbim despre localități și reforma administrativă, acolo trebuie să faci, în primul rând, un referendum, niște analize, să ții cont de viața comunităților respective. În perspectiva comunității maghiare, mai este ceva în Carta la care și România e parte (n.r. Carta europeană a autonomiei locale, în legătură cu administrația locală) - nu poți să schimbi raportul etnic prin comasări sau desființări de localități. Din acest punct de vedere, sunt două lucruri diferite. E nevoie de o reformă administrativă de foarte mult timp, dar trebuie făcută cu cap. Trebuie să ții cont de o mulțime de chestiuni”, a spus Kelemen Hunor.

Indexarea salariilor și pensiilor cu rata inflației. Ce spune Kelemen Hunor despre creșterea taxelor și impozitelor

Președintele UDMR a vorbit și despre indexarea salariilor și pensiilor cu rata inflației în 2027, spunând că susține această idee. Mai mult, el a spus că o posibilă creștere a taxelor și impozitelor anul viitor ar fi „o decizie sinucigașă” pentru Guvernul Niculescu.

„Vom vedea când apare proiectul de buget pentru anul 2027. E bine să apară cât mai repede, pentru că trebuie făcute aceste indexări. Vorbim despre indexări pe inflația din 2025, așa cum scrie în lege, nu despre creșteri spectaculoase. (...) Adică undeva la 7%. Noi susținem o indexare a pensiilor cu inflația din 2025, mai ales că pensiile n-au mai fost indexate din 2023, și indexarea salariilor tot cu cifrele din 2025 ale inflației, pentru că nici salariile n-au fost indexate.

Eu aș încerca adoptarea legii salarizării unitare, care ar rezolva salariile pentru 2027 și anii care vor urma. Proiectul este pregătit și, cu mici ajustări, se poate aproba. Dacă mergi pe varianta salarizării pe noua lege, care era pregătită din iulie-august, atunci impactul va fi de 10-11 miliarde, dar faci un sistem piramidal corect și elimini dezechilibrele din sistemul bugetar.

(...) Eu cred că orice majorare a taxelor și impozitelor pentru 2027 este o decizie sinucigașă. Societatea, economia și cetățenii nu mai suportă, nu au de unde. Orice majorare ar fi o greșeală de neiertat pentru cei care guvernează. Noi nu susținem creșterea taxelor și impozitelor în 2027, în niciun fel”, a mai spus Kelemen Hunor, luni seară.