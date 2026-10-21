Alexandru Rogobete, anunț privind stocurile de medicamente din spitale: Ce va face până la rectificarea bugetară

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Într-o postare pe pagina de Facebook, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că a cerut tuturor Unităților de Primiri Urgențe din țară informații despre stocurile de medicamente și materiale sanitare pentru a identifica eventualele lipsuri.

Ministrul a mai transmis că a stat de vorbă și cu președintele Agenției Naționale a Medicamentului despre situație și despre soluțiile care se pot lua pentru a evita problemele de aprovizionare.

„Siguranța pacienților este prioritatea noastră. Iar în medicina de urgență nu ne permitem sincope în aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare critice.

În această seară, am transmis către toate Unitățile de Primiri Urgențe din țară o solicitare privind situația stocurilor de medicamente și materiale sanitare esențiale, precum și eventualele lipsuri care pot afecta activitatea medicală.

Am avut, de asemenea, o întâlnire cu președintele Agenției Naționale a Medicamentului, pentru a analiza situația și a identifica soluțiile necesare.

Vreau să știm exact, în timp real, unde există probleme, ce resurse sunt disponibile și unde trebuie să intervenim”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina de Facebook.

Două obiective clare

Potrivit ministrului, autoritățile verifică de ce medicamente și materiale sanitare au nevoie spitalele, pentru a preveni lipsurile și a putea trimite rapid resurse acolo unde este nevoie.

„Centralizăm toate aceste informații cu două obiective clare:

- Să identificăm nevoile reale ale fiecărei Unități de Primiri Urgențe și să intervenim acolo unde există riscul unor discontinuități imediate.

- Să putem redistribui rapid resurse între unitățile sanitare, în cazul unei urgențe majore care depășește capacitatea stocurilor existente într-un anumit spital.

În paralel, lucrăm la reașezarea alocărilor bugetare pentru Unitățile de Primiri Urgențe, serviciile de ambulanță și programele naționale de sănătate”, a scris Alexandru Rogobete.

Măsuri anunțate de Ministerul Sănătății până la rectificarea bugetară

Ministrul Sănătății a explicat că autoritățile vor lua măsuri pentru ca pacienții să nu fie afectați de problemele financiare sau administrative.

Potrivit acestuia, până la rectificarea bugetară, Ministerul Sănătății va folosi resursele pe care le are pentru ca spitalele să poată funcționa în continuare.

„Obiectivul meu este clar: pacienții nu trebuie să suporte consecințele unor blocaje financiare sau administrative.

Până la rectificarea bugetară, folosim toate mecanismele legale și resursele disponibile pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale.

Fac un apel la calm și încredere, atât către pacienți, cât și către întreg personalul medical.

Monitorizăm situația, suntem în dialog permanent cu unitățile sanitare și intervenim acolo unde este necesar.

Nu ascundem problemele. Le identificăm, le asumăm și căutăm soluții concrete. Cu responsabilitate, echilibru și dialog.

O să fie bine!”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.