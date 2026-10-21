Alexandru Rogobete demontează afirmațiile lui Ilie Bolojan: Ministerul Sănătății a fost subfinanțat. „Suntem în cea mai mare criză financiară din ultimii 10 ani”/ „Cifrele nu arată bine”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a susținut, miercuri, prima conferință de presă de la preluarea noului mandat.

Alexandru Rogobete a prezentat situația bugetară din Sănătate, spunând că fostul premier Ilie Bolojan a subfinanțat ministerul.

„Vă prezint situația din Sănătate, așa cum este ea. Urgența majoră din Sănătate este dată de situația financiară. (...) Domnul Ilie Bolojan nu își asumă responsabilitatea, ieri a avut o serie de declarații mincinoase, pe care astăzi aș vrea să le demontez și să le explic.

Bugetul nu este făcut de către ministrul Sănătății, iar reducerea de deficit și singurul obiectiv pentru care a funcționat Guvernul condus de Ilie Bolojan, și anume de a reduce deficitul cu orice preț, ne-a dus în acest punct de criză, care a fost subliniat de către mine, în calitate de ministru al Sănătății la acea vreme, încă din 3 februarie, când am explicat că componentele de urgență din MS, precum unitățile de primiri urgențe, ambulanțe, acțiunile prioritare, în special pentru zonele critice, ATI, neonatologie, pacienți cu AVC, infarct, nou-născuți, pacienții cu politraumă sau arși grav - aceste componente nu pot fi tăiate cu barda în mod egal de sus până jos, pentru că vom ajunge într-un punct de colaps financiar. Pentru că nimeni nu poate estima în mod corect 100% numărul de pacienți care urmează să se prezinte în UPU”, a spus Rogobete, miercuri.

„Pentru că mi s-a reproșat de către Ilie Bolojan că nu am repartizat corect bugetul Sănătății, aș vrea să-i aduc aminte - și știu că nu a făcut-o din răutate, ci din neștiință și incapacitatea de a vedea cifrele la nivel macroeconomic. (...) Suntem în cea mai mare criză financiară din ultimii 10 ani”, a mai declarat Rogobete.

Precizările ministrului Rogobete vin la cinci zile după ce Ilie Bolojan a spus că lipsa unei rectificări bugetare riscă să afecteze domenii esențiale, precum Unitățile de Primiri Urgențe.

Buget cu aproape 5 miliarde mai mic decât cel solicitat, la Ministerul Sănătății

Acesta a prezentat un document din 2 februarie, în care a solicitat pentru anul 2026, un buget de 27.46.000.000 de lei pentru Ministerul Sănătății: „Propunerea solicitată de MS este de 31 miliarde și 900 de milioane, iar bugetul aprobat este de 27 de miliarde. Discutăm, din start, de o reducere a bugetului total general pentru domeniul Sănătății de 4,7 miliarde”.

Total buget Ministerul Sănătății. Sursa foto: Prezentare buget - MS, conferință de presă

„Domnul Bolojan a lăsat impresia că fiecare ministru primește o sumă totală de bani și îi repartizează și îi mută, în interiorul ministerului, după cum vrea el. Or nu este așa. Bugetul se solicită pe capitole bugetare și se aprobă pe ele”, a explicat Rogobete.

Rogobete: Bolojan a spus că vom rectifica bugetul în septembrie. Rectificarea nu a avut loc

Ministrul Sănătății a dezvăluit că Ilie Bolojan i-a promis, în cadrul discuțiilor informale dintre cei doi, că bugetul MS va fi rectificat în luna septembrie, lucru care nu s-a mai materializat, întrucât Guvernul Bolojan era, la vremea respectivă, unul interimat, după căderea la moțiunea de cenzură din 5 mai.

„Discuțiile informale din biroul dânsului, pe care probabil le-a uitat, având atât de multe (n.r. ironie), au fost că ne bazăm pe rectificarea din septembrie, care va suplimenta și va reîntregi bugetul. Văd că nu mai spune asta acum. Rectificarea nu a avut loc”, a spus Alexandru Rogobete, miercuri, 21 octombrie.

Alexandru Rogobete: Guvernul Bolojan nu a respectat ordonanța privind exceptarea tăierilor bugetare

„30,26% este reducerea total generală, pe toate capitolele bugetare, inclusiv zona de investiții, redusă și alocată Ministerului Sănătății. Dacă intrăm în detalii, la UPU se observă că bugetul disponibil vs bugetul necesar a fost mai mic, la spitalele MS. Pentru cei care nu cunosc, MS finanțează toate UPU din țară, direct, indiferent în subordinea cui sunt.

(...) La Ambulanță, MS a obținut prin OUG 7/2026 exceptarea tăierii bugetului cu 10%. La realizarea bugetului de la începutul anului, au existat acele tăieri paușale de sus până jos, în mod egal pentru toate domeniile, dar au fost introduse câteva excepții: unitățile sanitare și serviciile de ambulanță au fost o excepție. Deși ordonanța a apărut înainte de realizarea bugetului, bugetul a fost tăiat cu 10%. Nu a fost respectată ordonanța pe care domnul Ilie Bolojan a făcut-o. De aici, mai apare încă o scădere importantă din predicția făcută pentru MS”, a mai spus Rogobete.

Sume necesare la rectificare. Zone critice: UPU, Ambulanță, Acțiuni Prioritare

„UPU are nevoie de 391 de milioane de lei pentru spitalele locale și spitalele MS până la finalul anului. La Acțiunile Prioritate sunt cele mai mari probleme, mai este nevoie de o sumă de 156 de milioane de lei. La toate tăierile și reformele închipuite se mai adaugă două fenomene: creșterea prețului la combustibil și energie, care a dus automat la creșterea rapidă a costurilor pentru medicamente și materiale sanitare - aceste două elemente importante au redus mai rapid bugetul, în special la Ambulanță și la UPU”, a adăugat ministrul.

CNAS nu a făcut plăți la spitale. Rogobete: Vom face un audit la CNAS

Cele mai mari restanțe se înregistrează către spitale, a adăugat ministrul, întrucât Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu a făcut plățile. Acesta a mai anunțat că va face un audit la CNAS, unde mai sunt necesare 11 miliarde de lei.

„La CNAS fac o prezentare scurtă a cifrelor: am cerut un audit în detaliu pe fiecare program în parte: pe farmacii, pe medicamente, pe compensate ș.a.m.d. Bugetul aprobat a fost de 82 de miliarde, în timp ce necesarul este de 94 de miliarde. Avem nevoie de o suplimentare de 11 miliarde. Din aceste 11 miliarde, o parte mare este de concediile medicale care nu au fost plătite în ultima perioadă, iar suma necesară doar pe zona medicală - medicamente, programe, servicii medicale este undeva mai mică - undeva la 3,5-4 miliarde.

Cele mai mari restanțe sunt la spitalele generale, de 123 de milioane - la Ambulatoriu de Specialitate, Medicină de Familie. Deci CNAS nu a făcut toate plățile către spitale. Asta înseamnă că intrăm într-un cerc vicios, pentru că spitalele, dacă nu primesc bani de la CNAS, mai departe nu-și pot plăti facturile către furnizori și de aici se intră în acest cerc, pe care încerc să-l corectez cu prima ocazie. Primii bani care vor fi dați la rectificare pentru Casă vor fi pentru achitarea tuturor datoriilor, restanțelor către spitale, pentru a nu colapsa și mai mult unitățile sanitare”, a spus Rogobete.

Regândirea tarifelor pentru gărzi. Rogobete: Cifrele nu arată bine

De asemenea, ministrul a adăugat că plățile gărzilor se vor schimba, că sistemul sa nu colapseze. Totuși, Rogobete a făcut apel la calm, chiar dacă cifrele „nu arată bine”.

„(...) Primul meu obiectiv, după stingerea acestor urgențe, se referă la regândirea gărzilor și la actualizarea tarifelor de gardă cu includerea plății inclusiv pentru rezidenții de anul I, II și III”, a mai acesta.

„Cifrele nu arată bine, dar fac un apel la calm. Oamenii și spitalele nu trebuie să intre în panică, pentru că, în scurt timp, sper eu pănă săptămâna viitoare, vom reuși să alocăm sumele necesare pentru a reuși să reducem această presiune importantă de pe unitățile sanitare, în special de pe UPU și ambulanțe.

Rog pacienții să fie calmi, pentru că programele naționale de la CNAS vor fi alimentate în curând și discontinuitățile despre care am vorbit toată vara se vor opri”, a punctat Rogobete.

Sistemul de sănătate din România, „cel mai subfinanțat din UE”. Rogobete: Nu mai ai de unde să tai!

Alexandru Rogobete a motivat de ce s-a opus tăierilor din bugetul Sănătății: sistemul din România este „cel mai subfinanțat din Uniunea Europeană”, astfel că nu mai există surse de „unde să tai”.

„Cunosc foarte bine sistemul de sănătate și nevoile lui. Gălăgia politică din aceste ultime șase luni de zile, făcută mai mult sau mai puțin intenționat de către anumite forțe politice, a reușit să dezbine societatea și să eticheteze, așa cum îi place domnului Bolojan, oamenii în buni și în răi. Cei buni erau cei care erau de acord cu ei, iar cei răi erau cei care aveau altă părere, erau catalogați drept antireformiști sau care nu au făcut nimic.

Am făcut multe reforme în MS, ele sunt văzute și apreciate de oameni: și de oamenii din sistem, care pot confirma. Nu am fost de acord cu tăierea paușală a bugetului Sănătății. De ce? Pentru că aveam informațiile și, cunoscând fluxurile sistemului de sănătate, știam că vom ajunge aici. De aceea m-am opus tăierilor de buget făcute în sistemul de sănătate. Sistemul de sănătate din România este cel mai subfinanțat din UE. Nu mai ai de unde să tai. Poți să faci eficientizări în interiorul lui. Și am făcut asta: la programe, la medicamente, dar nu poți reduce cu miliardele dintr-un sistem care este, oricum, subfinanțat”, a mai precizat Rogobete.

Reducerea presiunii pe UPU, prin apelarea la medicii de familie și ambulatoriile de specialitate

„Un alt motiv pentru care i-am cerut domnului Bolojan să nu taie finanțarea din zonele de urgență este că în Sănătate numărul de pacienți are o curbă ciclică, care se repetă. Numărul de pacienți care se prezintă la spital în septembrie-februarie, pentru că sunt mai multe viroze, iarna sunt mai multe accidente, adică există o specificitate a sistemului de sănătate care ține inclusiv de profilul pacienților și modul ciclic, repetitiv în care se prezintă la spital. De aceea am insistat să nu reducă bugetul și să lase trimestrul 4 fără bani.

Medicul de familie este primul punct unde ar trebui să se adreseze pentru chestiunile care nu sunt urgente: viroze ușoare, ambulatoriul de specialitate. Nu degeaba am făcut toate aceste modificări în ambulatoriul trecut: am crescut punctul de plată, tocmai pentru ca ele să fie mai funcționale, am crescut programul până la ora 20:00. Și în multe spitale se întâmplă deja asta. Obligativitate a fost, până la urmă, ca tot personalul medical din spital să facă prin rotație și ambulatoriul de specialitate, tocmai pentru a extinde numărul de servicii în ambulatoriu.

Asta se întâmplă de ani de zile: oamenii se duc direct la UPU pentru orice și unii se supără că stau șase ore, deși nu sunt urgențe. UPU înseamnă Unitate de Primiri Urgențe. Nu vă imaginați că dacă merge un pacient la UPU și este accident rutier va sta șase ore la ușă. Este preluat inițial și se ocupă cu prioritate de această urgență”, a mai precizat Rogobete.

Medici de familie în ambulatoriile de specialitate, în interiorul spitalelor

„Văd necesar ca în ambulatoriile de specialitate din spitale să angajăm medici de familie, cu cabinet în ambulatoriu din spital. Când apar anumite situații la UPU, pacientul să poată fi direcționat direct în ambulatoriul de specialitate din spital și să reducă presiunea de pe UPU. Se întâmplă în multe țări din UE, e un fel de triaj”, a adăugat ministrul Sănătății.

„Vă spun de unde mă gândesc la resursa umană pentru ambulatorii: la sutele de rezidenți care termină Medicina de Familie și nu au bani, posibilitatea de a deschide cabinet privat și nici să cumpere listele de la alții care ies la pensie. Toată lumea știe că se tranzacționează”, a mai spus el.

Lista de medicamente compensate se va actualiza până la finalul anului

„Sunt șanse mari” ca lista de medicamente compensate să fie aprobată în acest an, a adăugat Alexandru Rogobete: „Am actualizat, în cele două luni de mandat, lista de medicamente compensate de două ori. Și am avut cel mai mare număr de medicamente inclus și de extinderi de medicamente într-o perioadă atât de scurtă. Se va actualiza până la finalul acestui an.

Rogobete: Bolojan putea da bani din fondul de rezervă pentru UPU

„Alocarea inițială la UPU Floreasca a fost de 5,1 milioane. În septembrie, s-a făcut rectificare bugetară și am suplimentat cu încă 5, deci așa au ajuns la 10 milioane. Exemplul dat de Bolojan cum că anul trecut au avut 10 și eu am dat 5 este un exedmplu mincinos, de dezinformare politică. De ce am dat doar 5? Pentru că atât am primit. Cum puteam să dau 10, dacă am primit 5?!”, a adăugat el.

„Putea să dea din fondul de rezervă la UPU și înainte de rectificare, și fără să fie guvern plin?”, a întrebat Val Vâlcu, jurnalist DCNews.

„Da”, a răspuns Alexandru Rogobete, adăugând: „Am spus asta vara trecută - m-a acuzat că făceam filmulețe. Eu le făceam pentru că erau, de fapt, tutoriale pentru el, ca să înțeleagă cum să gestioneze situația. Într-unul din filmulețe, i-am explicat că nu are nevoie să aștepte rectificarea bugetară, că poate scoate 10-30 milioane de lei din fondul de rezervă, așa cum a mai scos pentru alte chestiuni, precum stadioane etc. Puteau fi scoși bani de acolo și UPU-urile puteau fi alimentate și fără această presiune, că tot vorbea despre premeditare...”.