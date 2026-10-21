Nicușor Dan, interviu la televiziunea americană Newsmax: „Încă o dată, preşedintele Trump are dreptate”

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Nicușor Dan a oferit miercuri un interviu televiziunii americane Newsmax, unde a precizat că sancțiunile economice împotriva Rusiei trebuie să continue, deoarece Moscova nu este pregătită să negocieze încetarea războiului din Ucraina.

În cadrul emisiunii „Wake Up America” de la Newsmax, Nicușor Dan a salutat eforturile diplomatice ale președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar și-a exprimat scepticismul cu privire la disponibilitatea președintelui rus Vladimir Putin de a negocia un acord de pace.

„Este foarte bine că Statele Unite se implică în încercarea de a aduce pacea în războiul din Ucraina, deoarece acesta afectează economia regiunii și economia globală”, a spus el.

„Însă nu cred că Rusia este pregătită să se așeze la masa dialogului”, a adăugat Nicușor Dan

Declarațiile lui Dan au venit în contextul în care emisarul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Putin, după discuții purtate la începutul săptămânii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Nicușor Dan a afirmat că dificultățile economice ale Rusiei subliniază necesitatea menținerii presiunii, în timp ce Washingtonul urmărește obținerea unui progres pe cale diplomatică.

„Știm că Rusia suferă din punct de vedere economic. Cred că trebuie să continuăm să o sancționăm economic”, a spus el.

Declarația președintelui român este însă în răspăr cu ultimele acțiuni ale lui Donald Trump, care a scutit Rusia de noi sancţiuni prevăzute într-o lege recentă adoptată de Congres printr-un decret publicat de Casa Albă săptămâna trecută. În plus, tot Donald Trump a precizat că nu Rusia este cea care nu își dorește încheierea războiului, ci Ucraina.

Nicușor Dan: „Încă o dată, preşedintele Trump are dreptate”

De asemenea, Nicușor Dan a salutat apelul lui Trump ca statele europene membre NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în loc să se bazeze excesiv pe Statele Unite.

„Președintele Donald Trump are dreptate. Statele Unite au ajutat foarte mult Ucraina și continuă să o facă”, a declarat el, însă a recunoscut că țările europene nu au contribuit suficient la apărarea colectivă.

„Încă o dată, președintele Trump are dreptate”, a spus Nicușor Dan, adăugând că statele europene membre NATO, inclusiv România, conștientizează necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare.

În prezent, România alocă aproximativ 2,5% din produsul intern brut pentru apărare și intenționează să majoreze această cotă, a precizat șeful statului.

Totodată, el a vorbit despre amenințările tot mai mari la adresa securității de-a lungul graniței României cu Ucraina și în regiunea Mării Negre, menționând o intensificare a incursiunilor dronelor rusești pe teritoriul românesc.

Nicușor Dan a convocat CSAT

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 22 octombrie 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

În cursul reuniunii, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurilor de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, a anunțat Administrația Prezidențială.