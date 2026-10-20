Nicușor Dan ar urma să convoace CSAT. Securitatea țării, pe agenda ședinței - surse

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Nicușor Dan ar urma să convoace CSAT, joi, iar securitatea ţării este pe agenda şedinţei. Ar fi vorba despre situația tot mai tensionată de la Marea Neagră, potrivit surselor Realitatea Plus, care ar urma să fie analizată.

Discuțiile vin la doar câteva zile după întâlnirile pe care le-a avut președintele Nicușor Dan, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO și cu premierul Bulgariei, pe fondul incidentelor tot mai frecvente din Marea Neagră, inclusiv a atacurilor cu drone asupra navelor comerciale.

România a cerut, la aceste întâlniri, sprijin suplimentar din partea aliaților pentru consolidarea securității din regiune și, potrivit surselor, Realitatea Plus, acest lucru va ajunge în atenția CSAT.

De asemenea, în urma discuțiilor de la Bruxelles, președintele a spus că situația din Marea Neagră va fi analizată, că există tot felul de negocieri pe tema aceasta de securitate și a avertizat că România se confruntă cu acest nou tip de amenințare.

În acest context, ședința de joi a CSAT ar putea reprezenta un pas important pentru mai multe măsuri pe care ar putea să le ia România pentru protejarea litoralului și a infrastructurii strategice, inclusiv a traficului maritim.

Incidente pe bandă rulantă

Reamintim că, în data de 6 octombrie, două nave au fost atacate în apele teritoriale ale Bulgariei, la nici 24 de ore de un incident similar întâmplat în zona economică exclusivă a României, în data de 5 octombrie, când doi marinari au murit.

De asemenea, în 13 octombrie, două nave comerciale au fost lovite de drone în largul Bulgariei, una scufundându-se și 11 marinari fiind dați dispăruți.

În data de 14 octombrie, o navă a luat foc în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina, în urma unui posibil atac cu dronă.

A doua zi, în 15 octombrie, un alt petrolier a luat foc în apropierea coastei României, iar șapte marinari au fost dați dispăruți și cinci salvați.

În data de 17 octombrie, alte două drone au pătruns în spaţiul aerian românesc, deasupra Mării Negre, fiind doborâte de piloţii militari români.

Ce spunea Nicușor Dan după discuțiile de la Bruxelles

"Am avut o discuție cu secretarul general al NATO pe acest subiect. Evident, solidaritatea aliaților noștri față de situația din Marea Neagră, iar operațional o să fie o sesiune dedicată a Consiliului Nord-Atlantic pentru situația din Marea Neagră.

Cumva, suntem în aceeași situație în care eram acum un an cu frontiera noastră pe Dunăre cu Ucraina, cu dronele aeriene; este nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare. Vă aduceți aminte, la fel, am apelat la aliați, au venit niște echipamente, militari și situația s-a stabilizat. Suntem în aceeași situație pe partea estică, la Marea Neagră.

Evident că sunt niște încercări ale Rusiei - și nu numai în România, ci și în Bulgaria, în țări europene, în special de pe Flancul Estic - de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina...

Răspunsul nostru este: continuăm să sprijinim Ucraina, pentru că e o chestiune de drept internațional și e o chestiune care ține de securitatea României. Acesta este răspunsul nostru pe toate detaliile, evident, pe măsură ce anchetele evoluează, o să aveți detalii de la Armată și de la celelalte instituții care sunt implicate”, declara Nicușor Dan.

Ce spunea ministrul Apărării Naţionale

"Dinamica mare de incidente care încalcă regulile dreptului internațional la Marea Neagră. În ultimele 24 de ore, 3 incidente la nivelul mării și alte 3 incidente separate în spațiul aerian național.

La nivelul mării:

- nava Sea Destiny a raportat o explozie vizibilă în zona ei de vizibilitate, fără a fi fost afectată;

- nava Yara J a raportat o explozie la castelul navei, în apele teritoriale;

- tancul chimic Wide Trader, cu destinația Republica Moldova, a fost atacat cu drone în afara apelor teritoriale – persoane dispărute la bord.

În spațiul aerian românesc:

- drona intrată pentru scurt timp (7 minute) în spațiul aerian românesc, la 35 km travers de Sf. Gheorghe, cu 2 avioane de vânătoare ridicate preventiv;

- altă dronă care a evoluat în spațiul aerian național timp de 6 minute, la 22 km est de Sulina;

- drona intrată în spațiul aerian național pentru 9 minute, la 5 km sud-est de Sulina.

În proximitatea spațiului aerian românesc au fost, de asemenea, monitorizate o serie de drone, pentru care au fost luate măsuri preventive", scria Radu Miruță, în urmă cu doar câteva zile, pe Facebook.

"Am pornit cel mai amplu program de înzestrare"

La nivelul MApN, am pornit în acest an cel mai amplu program de înzestrare cu producție locală al Armatei Române (Skynex, Skyranger, radare de joasă altitudine, nave de patrulare, elicoptere de misiune, sistem mobil de apărare aeriană cu raza scurta de acțiune, rachete sol aer cu bătaie medie, sistem de apărare aeriana foarte apropiata cu capabilități C-UAS si C-RAM, sistem mini-UAS, lovituri calibru 35mm head).

Tehnologie de ultimă generație, la care până de curând ne uitam doar în pliante. România a făcut pași imenși față de situația din trecut, atât în pregătirea militarilor, cât și în tehnologia pe care aceștia să o utilizeze, însă dimensiunea problemei din Marea Neagră este una regională, nu doar națională.

Armata Română își respectă toate obligațiile pentru a apăra România, chiar cu ce are la dispoziție, însă România nu este o țară aflată în război. La nivel militar, România a făcut și continuă să facă toate demersurile necesare pentru ca incidentele din Marea Neagră să primească o importanță regională, multinațională, așa cum este și adevăratul context", transmitea ministrul Apărării Naționale.