Neptun Deep și nevoia unui scut maritim la Marea Neagră. Ovidiu Dranga: Se discută la Bruxelles. Președintele a dat un semnal

Neptun Deep/ Foto: Agerpres

Din articol Ovidiu Dranga: E nevoie de un scurt maritim care să protejeze Neptun Deep

E.S. Ovidiu Dranga a punctat, într-un interviu DCNews, necesitatea unui scut maritim la Marea Neagră, în contextul amplificării pericolelor în apropierea platformei de exploatare a gazelor Neptun Deep.

Conflictul izbucnit de Rusia în Ucraina urmează să intre în al cincilea an, iar incidentele cu drone de la granița României se înmulțesc. În acest sens, fostul ambasador este de părere că este necesară implicarea întregii alianțe NATO pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii energetice la Marea Neagră.

„Avem necazuri în est, ne vin drone, sunt nave lovite. Pune în discuție asta funcționarea platformei de la Neptun Deep?”, l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

Ovidiu Dranga: E nevoie de un scurt maritim care să protejeze Neptun Deep

„Subliniez necesitatea unei variante maritime a Eastern Century, deci un fel de scut maritim care să protejeze zona maritimă, apele teritoriale ale statelor membre NATO, o chestiune care ar necesita o implicare a întregii alianțe, după părerea mea.

E o chestiune care se discută la Bruxelles. Nu cunosc detalii, dar președintele Dan a dat acest semnal; s-a întâlnit cu secretarul gneral al NATO, împreună cu premierul bulgar, unde au ridicat această chestiune.

Cred că lucrurile evoluează într-o direcție corectă, adică discuția despre protecția zonei maritime, mai ales a acestor instalații de exploatare a gazului și nu numai, pentru că, în curând, poate începând de la anul, se va trece la construcția celui mai mare parc eolian offshore din această zonă, poate printre cele mai mari din Europa. În această privință, legea a fost aprobată, iar lucrurile evoluează în direcția începerii construcției propriu-zise, cu licitații ș.a.m.d. Asta creează o altă formă de responsabilitate pentru statul român.

Protecția instalațiilor de exploatare a gazelor, alături de protecția acestui parc eolian, ar necesita un alt nivel de implicare privind securitatea. (...) Punerea în funcțiune a exploatării gazului din Marea Neagră e un pas uriaș în direcția corectă. Cred că anul viitor, România va ajunge la un grad ridicat de autosuficiență în ce privește energia”, a declarat fostul ambasador al României în Japonia, într-un interviu DCNews.

Amintim că extragerea gazelor naturale din proiectul Neptun Deep este programată să înceapă în prima jumătate a anului 2027.