Nave atacate în Marea Neagră. Nicușor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte și premierul bulgar Radev: Continuăm să sprijinim Ucraina

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații de presă, joi, în marja participării la reuniunea Consiliului European. Acesta a explicat ce a discutat în cadrul întâlnirii cu șeful NATO, Mark Rutte, pe fondul ultimelor incidente din Marea Neagră, discuție la care a participat și premierul bulgar Rumen Radev.

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că a avut o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, alături de premierul bulgar Rumen Radev, pe fondul ultimelor incidente cu nave atacate de drone în Marea Neagră.

Mesajul șefului statului a fost acela că țările europene vor continua să sprijine Ucraina, chiar dacă Rusia încearcă, prin aceste atacuri în apele teritoriale ale României și Bulgariei, „să destabilizeze societățile”, acțiune menită să determine scăderea ajutorului pentru Kiev.

Nicușor Dan: Continuăm să sprijinim Ucraina

„Față de situația de securitate la Marea Neagră. După cum știți, am avut două incidente: aseară și azi dimineață, de asemenea, au fost incidente, în ultimele zile, în Bulgaria și încă unul în România. Am avut o discuție cu secretarul general al NATO pe acest subiect. Evident, solidaritatea aliaților noștri față de situația din Marea Neagră, iar operațional o să fie o sesiune dedicată a Consiliului Nord-Atlantic pentru situația din Marea Neagră.

Cumva, suntem în aceeași situație în care eram acum un an cu frontiera noastră pe Dunăre cu Ucraina, cu dronele aeriene; este nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare. Vă aduceți aminte, la fel, am apelat la aliați, au venit niște echipamente, militari și situația s-a stabilizat. Suntem în aceeași situație pe partea estică, la Marea Neagră. Evident că sunt niște încercări ale Rusiei - și nu numai în România, ci și în Bulgaria, în țări europene, în special de pe Flancul Estic - de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina... Răspunsul nostru este: continuăm să sprijinim Ucraina, pentru că e o chestiune de drept internațional și e o chestiune care ține de securitatea României. Acesta este răspunsul nostru pe toate detaliile, evident, pe măsură ce anchetele evoluează, o să aveți detalii de la Armată și de la celelalte instituții care sunt implicate”, a spus Nicușor Dan.

Mark Rutte: O întâlnire bună cu premierul Bulgariei și președintele României

Întâlnirea de astăzi dintre cei trei lideri a fost confirmată și de secretarul NATO, într-o postare pe rețeaua X.

„O întâlnire bună cu premierul Bulgariei, @RumenRadevPM, şi preşedintele României, @NicusorDanRO, despre securitatea în Marea Neagră şi cele mai recente atacuri asupra transportului comercial maritim”, a scris Rutte.

Secretarul general al NATO a precizat că Alianţa şi-a consolidat postura de-a lungul flancului estic, inclusiv prin dezvoltarea capacităţilor de contracarare a dronelor.

NATO va continua să colaboreze îndeaproape cu aliaţii din regiunea Mării Negre, ajustând postura de descurajare şi apărare, dacă va fi necesar, a mai transmis Rutte, conform Agerpres.

Multiple incidente cu nave lovite de drone la Marea Neagră

Amintim că două nave au fost atacate, pe 6 octombrie, în apele teritoriale ale Bulgariei, la nici 24 de ore de un incident similar întâmplat în zona economică exclusivă a României, pe 5 octombrie, când doi marinari au murit, iar alți 11 membri ai echipajului au fost salvați. În cazul incidentului din Bulgaria, un echipaj a fost dat dispărut.

Iar incidentele de acest gen nu s-au oprit aici. Pe 13 octombrie, două nave comerciale au fost lovite de drone în largul Bulgariei, una scufundându-se și 11 marinari fiind dați dispăruți. Pe 14 octombrie, o navă a luat foc în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina, în urma unui posibil atac cu dronă.

Astăzi, 15 octombrie, un alt petrolier a luat foc în apropierea coastei României. Șapte marinari erau dați dispăruți, iar cinci au fost salvați.