Nave lovite de drone ruse în apele Bulgariei. Uniunea Europeană condamnă atacurile asupra navelor comerciale

Foto: Agerpres

Reacție fermă la Bruxelles după atacurile cu drone asupra a două nave comerciale din apele teritoriale ale Bulgariei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis pe rețeaua X că aceste acțiuni reprezintă o nouă etapă de escaladare a războiului dus de Rusia și a cerut ca persoanele responsabile să fie trase la răspundere.

„Este inacceptabil. Condamn ferm atacurile cu drone asupra navelor comerciale din largul coastelor Bulgariei”, care 'pun în pericol grav viața echipajelor” și „amenință securitatea în Marea Neagră. Suntem alături de Bulgaria”, a scris ea pe X.

„Cei responsabili trebuie trași la răspundere”, a mai spus Von der Leyen.

Încă două nave au fost lovite în apropierea zonei de coastă a Bulgariei, a anunțat marți premierul bulgar Rumen Radev, precizând că dorește să o convoace pe ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, după atacurile pe care le-a numit 'inacceptabile' și în legătură cu care a informat NATO.

Săptămâna trecută, două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Una s-a scufundat și echipajul său, format din nouă sirieni și un egiptean, este în continuare dat dispărut, în timp ce cei 18 marinari ai celei de-a doua nave au fost salvați.