Alertă pe Marea Neagră: Forțele MAI intervin pentru evacuarea marinarilor de pe o navă avariată, marea extrem de agitată îngreunează misiunea / video

Desfășurare uriașă de forțe a Ministerului Afacerilor Interne în largul Mării Negre: două elicoptere Black Hawk dotate cu troliu și două ambarcațiuni speciale ale IGSU au fost trimise de urgență pentru evacuarea celor patru marinari de la bordul unei nave comerciale avariate. Misiunea este îngreunată de valurile foarte mari care împiedică manevrele de salvare.

O operațiune contra cronometru se desfășoară joi pentru salvarea echipajului de pe o navă comercială avariată în apele maritime. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Poliția de Frontieră și Inspectoratul General de Aviație au trimis nave de intervenție și elicoptere dotate cu echipamente medicale și sisteme de troliere, potrivit unui comunicat de presă remis DC News. Intervenția de salvare este însă blocată temporar din cauza mării extrem de agitate și a valurilor foarte mari.

Operațiunea are drept obiectiv prioritar aducerea în siguranță la mal a celor patru marinari rămași la bordul cargoului avariat.

Elicoptere Black Hawk trimise în larg: salvare prin troliere pregătită pentru marinari

Inspectoratul General de Aviație a ridicat două elicoptere grele Black Hawk echipate cu sisteme speciale de troliere, concepute pentru extragerea victimelor de pe punțile vaselor aflate în derivă. Prima aeronavă a decolat către zona critică din Marea Neagră și are o echipă medicală completă la bord. Al doilea elicopter a decolat de la București pentru a dubla capacitatea de salvare.

Pe apă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a trimis două ambarcațiuni de salvare: nava Fifi, plecată din portul Mangalia spre vasul comercial avariat, cu echipaj format dintr-un medic, doi paramedici și un asistent medical, și o șalupă multirol a ISU Tulcea, direcționată din portul Tulcea către portul Sulina, cu trei paramedici și patru membri ai echipajului.

În paralel, o navă a Poliției de Frontieră Române supraveghează permanent vasul comercial și securizează perimetrul. Misiunea este una de risc extrem: valurile foarte mari împiedică acostarea și transferul marinarilor în condiții sigure, iar salvatorii așteaptă o fereastră meteo favorabilă pentru extragere.

Marea Neagră, zonă fierbinte: incidente repetate la granița României

În această dimineață, la ora 08:36, sistemele radar ale MApN au detectat o țintă aeriană în apropierea Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 au decolat de urgență de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru poliție aeriană, iar populația din estul județului Tulcea a primit mesaje RO-ALERT până la ora 10:27, când alerta aeriană a fost ridicată.

Valul de incidente maritime a debutat însă miercuri seară, când un incendiu a izbucnit la bordul navei YARA J (pavilion Insulele Comore), transportatoare de produse petroliere către Ucraina, incident produs în apropiere de Sulina. Deși Garda de Coastă a raportat un incendiu stins ulterior fără victime sau solicitări de asistență, date din mediul operativ au indicat posibila lovire a navei de o dronă, în contextul în care radarele militare românești au depistat trei ținte aeriene deasupra Mării Negre, iar două avioane F-18 spaniole de la Baza Mihail Kogălniceanuau fost ridicate de la sol.

Avertismentul analistului Bogdan Chirieac: „Războiul real e în Marea Neagră!”

Tensiunea militară și maritimă din apele noastre a fost subliniată de analistul politic Bogdan Chirieac, care a avertizat că incidentele navale din Marea Neagră tind să fie ignorat.

„Numai vești bune avem în ultimul timp, ca să spunem așa. Se duce totul de râpă. Lucrul acesta se întâmplă, atacul în apele teritoriale ale României, după ce Bulgaria a avut două nave atacate, dintre care una a fost scufundată. Era vorba despre nave care transportau cereale și se aflau în apele teritoriale ale Bulgariei. Bulgaria a cerut activarea Articolului 4 din regulamentul NATO, cel privind consultările la nivelul Alianței. Nu a activat nimeni Articolul 5, astfel încât toată Alianța să răspundă Federației Ruse. Totuși, din păcate, fără voia noastră, ne confruntăm cu atacuri inacceptabile în lumea civilizată. Toată lumea s-a concentrat pe Baltică, dar războiul real e în Marea Neagră. Aici sunt lovite și scufundate navele. Aici putem să vorbim și despre riscul de poluare. Dacă e o navă cu produse petroliere și acestea se împrăștie mai departe, atunci să te ții, cu tot ce înseamnă litoralul românesc și așa mai departe. Aici ai nevoie de o intervenție directă a politicului către NATO, în sensul în care NATO să protejeze rutele maritime din Marea Neagră”, spunea ieri Bogdan Chirieac.

Forțele MAI rămân mobilizate în larg, iar echipele aeriene și navale mențin contactul permanent cu echipajul de patru persoane pentru declanșarea evacuării prin troliere imediat ce mișcarea valurilor permite apropierea în siguranță.