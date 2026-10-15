Alertă aeriană în Tulcea: Grup de drone, detectat în apropierea Insulei Șerpilor. Una a pătruns în spațiul aerian al României

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În noaptea de miercuri spre joi, radarele MApN au detectat un grup de drone în zona Insulei Șerpilor. Una dintre ele a intrat pentru aproximativ un minut în spațiul aerian al României, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României.

MApN a anunțat că două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

„În noaptea de 14 spre 15 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene, în apropierea Insulei Șerpilor.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

La ora 01.34, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, dupa care a disparut de pe radar.

Ulterior, ca urmare a semnalării altor ținte aeriene la aproximativ 77 km est de Insula Șerpilor, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Fetești, au fost ridicate de la sol”, a transmis MApN.

Cetățenii din Tulcea, avertizați prin mesaj RO-Alert

Populația din nordul și estul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert la ora 04:57, iar MApN a anunțat că nu au mai fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 04.57 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 05.46”, a transmis MApN pe pagina de Facebook.

Nu este primul incident de acest fel. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au reperat miercuri dimineață, 14 octombrie, o serie de evoluții aeriene neobișnuite în zona localității ucrainene Vâlkov. La ora 6:39 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. MApN spune că țintele aeriene nu au pătruns în spațiul aerian al României. Până la ora 20:00, au fost emise patru alerte.