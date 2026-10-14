Avioane F-16 ridicate de urgență și mesaj RO-Alert în Tulcea. Ținte aeriene detectate lângă România

Avioane de luptă F-16. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Ministerul Apărării Naționale a ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT miercuri dimineață, după ce radarele au detectat trei ținte aeriene în apropierea frontierei, lângă localitatea ucraineană Vâlkove. La ora 6:39 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. MApN spune că țintele aeriene nu au pătruns în spațiul aerian al României.

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au reperat miercuri dimineață, 14 octombrie, o serie de evoluții aeriene neobișnuite în zona localității ucrainene Vâlkove, la o aruncătură de băț de granița românească.

În clipa în care radarele au confirmat apropierea țintelor, Centrul Național Militar de Comandă a alertat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. La ora 6:39, populația din zona de nord a județului Tulcea a primit pe telefoane mesajul RO-Alert prin care oamenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații sigure, informează Ministerului Apărării Naționale pe pagina de Facebook.

Răspunsul forțelor armate a fost prompt. Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon de la Forțele Aeriene Române au primit ordin de ridicare de la sol pentru a patrula în zona de frontieră. Alături de avioanele supersonice, armata a trimis în aer și un elicopter IAR-330 SOCAT, pregătit pentru misiuni de cercetare și intervenție la joasă altitudine.

Țintele nu au intrat pe teritoriul României

Din fericire, de această dată incidentul nu a degenerat într-o încălcare directă a spațiului nostru aerian. Datele tehnice furnizate de rețeaua de radare a MApN au stabilit că cele trei ținte urmărite nu au trecut granița națională.

Operațiunea rămâne însă sub strictă monitorizare. MApN precizează că situația operativă este în plină dinamică, iar autoritățile militare vor reveni cu informații actualizate imediat ce apar date suplimentare din teren.

Record sumbru în 2026: Alertele din acest an le-au depășit pe toate cele din perioada 2023 - 2025 adunate

Datele oficiale arată o intensificare fără precedent a tensiunilor: de la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-Alert transmise de IGSU către populația din județul Tulcea, pe fondul atacurilor rusești din Ucraina, l-a depășit pe cel din întreaga perioadă 2023 - 2025 la un loc.

Oamenii din satele Deltei trăiesc într-o stare de alertă aproape permanentă, treziți frecvent în toiul nopții de RO-Alert.

Precedentul de acum câteva nopți: Avioane F-18 spaniole trimise după drone la Periprava și Chilia

Ultima dată când locuitorii din județul Tulcea au primit un Ro-Alert a fost în noaptea de 9 spre 10 octombrie. Atunci, radarele MApN au detectat două drone succesive în imediata apropiere a României. Prima dronă a apărut la circa 20 de kilometri nord de localitatea Periprava. Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru misiuni de Poliție Aeriană Întărită, au decolat imediat. Populația a primit primul RO-Alert la ora 00:17, iar alerta a încetat la 00:40.

La doar două ore distanță, la ora 02:18, un nou mesaj a sunat pe telefoane, după ce o a doua dronă a fost localizată în zona Chilia, la 15 kilometri est de Vâlkove. Acel incident s-a încheiat la ora 03:13, fără ca aparatele să intre în spațiul aerian românesc.

Marea Neagră, teatru de război: Nave comerciale atacate și scufundate

Escaladarea din aer se suprapune peste o criză pe rutele maritime civile. În luna octombrie, atacurile au lovit transportul naval comercial din bazinul Mării Negre. Luni, 5 octombrie, nava turcească de transport cereale „Royad Mammadov”, care naviga spre portul Ravenna din Italia, a fost atacată combinat cu drone maritime și aeriene. Vasul comercial s-a scufundat, doi oameni din echipaj au murit, iar 11 marinari au fost salvați.

A doua zi, alte două nave comerciale au căzut pradă dronelor lângă Byala, în regiunea bulgară Varna: una s-a scufundat, iar a doua a luat foc. În fața acestui pericol la porțile Europei, președinta bulgară Iliana Iotova a anunțat inițierea unor consultări urgente între Bulgaria, România și Turcia pentru securizarea culoarelor maritime din Marea Neagră.