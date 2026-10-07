Bulgaria invită România şi Turcia la consultări privind securitatea navelor în Marea Neagră

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Din articol Nave comerciale, atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei

Bulgaria va invita România și Turcia la consultări urgente pentru securizarea navelor comerciale din Marea Neagră, după ce două nave comerciale au fost atacate cu drone maritime și aeriene în zona sa economică exclusivă. În urma incidentelor, o navă s-a scufundat, iar o alta a luat foc.

Bulgaria va invita România şi Turcia la consultări privind asigurarea securităţii navelor comerciale în Marea Neagră, a declarat miercuri preşedinta bulgară Iliana Iotova, după reuniunea Consiliului Consultativ pentru Securitate Naţională, convocată în urma atacului de marţi asupra a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei, relatează Reuters și Agerpres.

Bulgaria ar putea de asemenea să le ceară aliaţilor săi din NATO să desfăşoare "capacităţi suplimentare de supraveghere aeriană şi maritimă, precum şi sisteme de contracarare a dronelor, pentru a consolida sistemele de apărare şi de protecţie a zonelor de coastă", a declarat ea.

Bulgaria nu se învecinează cu Rusia sau Ucraina, însă în calitate de stat membru NATO deţine o poziţie strategică la Marea Neagra, unde ambele ţări au porturi importante.

Nave comerciale, atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei

Două nave comerciale, cargoul Alfa Watan, sub pavilion Togo, şi Able sub pavilion Palau, ambele aparţinându-le unor armatori turci, au fost atacate marţi cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Nava Alfa Watan a suferit avarii structurale majore şi s-a scufundat la scurt timp după impact. Autorităţile bulgare au suspendat miercuri operaţiunile de căutare a echipajului, format din zece marinari sirieni, după ce nu au găsit supravieţuitori.

Nava Able a luat foc după ce a fost lovită la aproximativ 70 de mile marine în largul coastei bulgare, iar cei 18 membri ai echipajului au fost evacuaţi, dar doi dintre ei sunt grav răniţi.

Navele au fost lovite de drone aeriene şi maritime, a căror origine nu a fost încă stabilită, potrivit autorităţilor bulgare.

Atacul din Bulgaria a avut loc la o zi după scufundarea cargoului Royad Mammadov în zona economică exclusivă a României, în urma unui atac cu drone pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei.