Două nave, lovite de drone în Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei, în apropiere de Varna. Una s-a scufundat, echipajul este dat dispărut/ Bulgaria convoacă Consiliul de Securitate Națională - UPDATE

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Două nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, în apropiere de Byala, regiunea Varna din Bulgaria, una s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut, în timp ce cei 18 marinari aflați la bordul celei de-a doua nave au fost salvați.

UPDATE: Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, convoacă Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională, după atacurile cu drone în Marea Neagră.

Pe 7 octombrie, începând cu ora 13:00, președinta Iliana Iotova convoacă, la sediul Președinției, o ședință a Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională.

Tema ședinței - „Riscurile și amenințările actuale la adresa securității maritime și a infrastructurii critice a Bulgariei în contextul războiului din Ucraina”.

UPDATE: „Situația din Marea Neagră este din ce în ce mai îngrijorătoare”, a declarat, marți, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Nave comerciale - și echipajele nevinovate aflate la bord - sunt vizate, iar vieți omenești au fost deja pierdute pe mare. Astăzi, două nave comerciale au fost lovite în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Acest lucru se întâmplă la doar o zi după ce o navă turcească, care transporta cereale din Ucraina, a fost lovită și s-a scufundat în largul coastelor României.

În timp ce circumstanțele exacte ale acestor incidente sunt încă în curs de stabilire, evoluțiile sunt extrem de îngrijorătoare. Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile. Ne exprimăm deplina solidaritate cu statele noastre membre de pe flancul estic”, scris von der Leyen, într-o postare pe rețeaua X.

UPDATE: O parte a opoziției cere președintei bulgare convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională.

O parte a opoziției a cerut din nou președintei Iliana Iotova să convoace de urgență Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională (CCSN), în urma atacurilor asupra navelor.

„Este doamna Iotova deja pregătită să convoace un Consiliu Consultativ pentru Securitate Națională? Noi, cei din 'Bulgaria Democratică', cerem din nou convocarea acestuia de urgență, cât mai repede posibil. Pentru că nu doar că războiul se află la 300 de kilometri de noi, ci există deja nave scufundate în zona economică exclusivă a Bulgariei”, a declarat Ivaylo Mirchev, copreședinte al formațiunii „Bulgaria Democratică”.

„În această situație, ar fi normal să protejăm apele teritoriale ale Bulgariei sau să înțelegem de ce acestea nu au fost protejate. Nu a fost convocat niciun consiliu consultativ, nu există nicio reacție din partea președinției”, a comentat Assen Vassilev, președintele formațiunii „Continuăm Schimbarea”.

GERB, principalul partid de centru-dreapta din Bulgaria, și partidul naționalist „Vazrazhdane” („Renașterea”) au confirmat că vor face declarații mai târziu în cursul zilei. „Bulgaria Progresistă”, formațiune recent intrată în prim-planul politicii bulgare, și DPS, partid care reprezintă în principal minoritatea turcă, nu au făcut deocamdată niciun comentariu.

UPDATE: Cei doi marinari grav răniți au ajuns la Varna, precizează presa bulgară, în timp ce ceilalți 16 sunt transportați către Stația Maritimă.

O ambarcațiune a Marinei Militare i-a adus pe cei doi răniți la mal. Căpitanul navei a suferit o lovitură la cap și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul „Sf. Anna” din Varna. Cel de-al doilea rănit este un marinar din India, care a suferit arsuri grave. Acesta a fost transportat la Clinica de Arsuri a Spitalului Naval.

UPDATE: Cei doi membri răniți ai echipajului se află deja la bordul navei rapide a Forțelor Navale bulgare și urmează să ajungă în portul Varna.

Echipe medicale au fost mobilizate pentru a le acorda acestora asistența medicală necesară. Ceilalți 16 membri ai echipajului celei de-a doua nave sunt transportați cu o navă de patrulare a Poliției de Frontieră. Dintre aceștia, 11 sunt cetățeni turci, iar șapte sunt cetățeni indieni, scrie presa bulgară.

UPDATE: Nu au fost încă găsiți supraviețuitori de pe nava ALFA WATAN, a declarat premierul Rumen Radev.

„Dacă acest război nu va fi oprit, el va continua să-și extindă aria geografică și să crească riscurile, inclusiv pe cel al unui conflict global”, a declarat premierul bulgar Radev.

„Este încălcat dreptul internațional - sunt atacate nave civile”, a subliniat prim-ministrul bulgar, potrivit presei de la Sofia.

Știre inițială

Două nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei, în apropiere de orașul Byala, în regiunea Varna. Una dintre nave s-a scufundat, iar membrii echipajului sunt dați dispăruți. Atacul s-a produs în jurul orei 04:00, potrivit presei bulgare. Incidentul vine la mai puțin de 24 de ore după ce o altă navă comercială a fost lovită de drone în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a țării noastre, la aproximativ 30 de mile marine sud de Sfântu Gheorghe.

Un echipaj a fost salvat

Incidentul a fost descris drept un atac coordonat cu drone asupra unor nave comerciale și reprezintă primul atac de acest gen raportat în zona economică exclusivă a Bulgariei, a relatat corespondentul BGNES de pe litoralul Mării Negre.

Nava ALFA WATAN a suferit avarii structurale critice și s-a scufundat la est de coasta bulgară. Nu există, deocamdată, informații oficiale privind soarta echipajului sau dacă au existat supraviețuitori.

Echipajul celei de-a doua nave, format din 18 marinari, a fost evacuat și salvat. Unul dintre marinari a suferit arsuri grave, iar altul a fost rănit la cap. Ceilalți membri ai echipajului au suferit răni mai ușoare. Marinarii au fost preluați inițial de nava pentru pasageri DIOSCURIA, care navighează sub pavilion bulgar, și ulterior transferați pe nave ale Forțelor Navale și Poliției de Frontieră ale Bulgariei.

Cele două nave au aproximativ 25.000 de tone fiecare. Una naviga sub pavilionul Palau, iar cealaltă sub pavilionul Togo. Autoritățile bulgare nu au stabilit deocamdată cine a lansat dronele și nici de unde au provenit acestea. Operațiunile de căutare pentru identificarea marinarilor dispăruți continuă.

Incidentul a avut loc în zona economică exclusivă a Bulgariei, la aproximativ 80 de mile marine de litoralul bulgăresc.

Guvernul Radev, reuniune de urgență la Sofia

Evenimentul este urmărit îndeaproape de autoritățile de la Sofia. Premierul bulgar Rumen Radev a convocat o întâlnire de urgență cu reprezentanții instituțiilor responsabile pentru analizarea situației.

La reuniune participă reprezentanți ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului și Apelor, Administrației Prezidențiale și serviciilor de securitate.

Radev urmează să facă o declarație de presă la ora 11:15, la începutul reuniunii, potrivit Agerpres.