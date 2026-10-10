Două drone, depistate în apropierea graniţei cu România, în noaptea de 9 spre 10 octombrie

Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @DC Studio

Sistemul de supraveghere radar al MApN a depistat două drone în apropierea graniţei cu România, în noaptea de 9 spre 10 octombrie.

Noi incidente de securitate au avut loc în noaptea de 9 spre 10 octombrie. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat două drone în apropierea graniţei cu România. Primul aparat a fost identificat la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, iar cel de-al doilea în zona localității Chilia, la aproximativ 15 km est de Vâlcove. Populația din nordul județului Tulcea a primit două mesaje RO-ALERT noaptea trecută.

Totodată, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Ambele alerte au încetat fără a fi detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

Informații despre prima dronă depistată în apropierea graniţei cu România

"În noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.17 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană a încetat la ora 00.40.

Informații despre cea de-a doua alertă aeriană

Ulterior, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o nouă țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, în zona localității Chilia, la aproximativ 15 km est de Vâlcove.

La ora 02.18, a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.13. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național", a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Incidente recente cu drone

Cel mai recent incident cu drone produs în țara noastră a avut loc în noaptea de 5 spre 6 octombrie. Atunci, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu Romania.

Totodată, reamintim și de cazul navei scufundate în Marea Neagră după ce a fost lovită de drone. Luni, 5 octombrie, o navă turcească încărcată cu cereale care avea ca destinație Portul Ravenna din Italia, a fost lovită de o dronă în Marea Neagră. Nava "Royad Mammadov" a fost atacată cu drone maritime şi aeriene. În urma distrugerilor suferite, vasul s-a scufundat. Au fost identificate două persoane decedate, iar unsprezece membri ai echipajului au fost salvați.

Următoarea zi, două nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, în apropiere de Byala, regiunea Varna din Bulgaria. O navă s-a scufundat, iar cealaltă a luat foc. După acest incident, preşedinta bulgară Iliana Iotova a declarat că Bulgaria va invita România şi Turcia la consultări privind asigurarea securităţii navelor comerciale în Marea Neagră.