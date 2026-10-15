Navă avariată în Marea Neagră. Cum va reacţiona România. Anunţul lui Nicuşor Dan / video

Nicușor Dan / Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre nava avariată în Marea Neagră joi dimineaţă şi a spus ce urmează.

"Faţă de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuţie, azi dimineaţă, cu premierul bulgar (n.r. Rumen Radev) şi, împreună cu acesta, o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO, în după-amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră.

(n.r. De ce nu a existat o reacţie clară a statului român) Nu a existat o reacţie până acum pentru că au trecut relativ puţine ore şi vrem să avem toate datele cu privire la ce s-a întâmplat. Dar este evident că va exista o reacţie", a declarat Nicuşor Dan.

România vrea comandament rotaţional la Marea Neagră şi pe locaţie, nu doar pe conducere

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat şi ce detalii există până acum cu privire la incident. Se va face şi un comandament militar la Marea Neagră, alături de Bulgaria şi Turcia?

"Asta este o discuţie mai veche în cadrul NATO. Există un comandament pentru Marea Neagră, e găzduit de Turcia de mai mulţi ani şi este o discuţie ca acest comandament să fie rotaţional. Asta poate însemna doar comanda sau şi locaţia. Noi ne dorim şi locaţia. Acesta este unul dintre subiectele pe care le discutăm în cadrul NATO", a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Este Rusia în spatele atacului?

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat şi dacă Federaţia Rusă se află în spatele atacurilor din Marea Neagră.

"Nu o să dureze mult până vom veni cu chestiuni definitive, nu vreau să avansez acum cu foarte multe lucruri", a mai spus preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, vor avea joi o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles.

Cei doi vor pune pe masa discuţiilor, printre altele, "incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au vizat nave din perimetrul Mǎrii Negre și care

ridică semne de îngrijorare privind deteriorarea situației de securitate în regiune", conform Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut miercuri, 14 octombrie, o discuţie telefonică cu preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră și asigurării siguranței navigației maritime Palatul Cotroceni.

Rumen Radev, pe de altă parte, a avut discuţii telefonice cu prim-ministrul demis al României, Ilie Bolojan.