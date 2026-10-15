Nicuşor Dan şi Rumen Radev se întâlnesc joi cu Mark Rutte. Navele lovite în Marea Neagră, pe lista discuţiilor

Sursa: Administratia Prezidentiala

Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, vor avea joi o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles.

Cei doi vor pune pe masa discuţiilor, printre altele, "incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au vizat nave din perimetrul Mǎrii Negre și care

ridică semne de îngrijorare privind deteriorarea situației de securitate în regiune", conform Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut miercuri, 14 octombrie, o discuţie telefonică cu preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră și asigurării siguranței navigației maritime Palatul Cotroceni.

Rumen Radev, pe de altă parte, a avut discuţii telefonice cu prim-ministrul demis al României, Ilie Bolojan.

"Premierul român a condamnat ferm atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei, subliniind că astfel de acțiuni împotriva navigației civile sunt inacceptabile și reprezintă încălcări grave ale dreptului maritim și ale dreptului internațional.

Aceste atacuri sunt consecințe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru a întări securitatea regională, inclusiv cea maritimă” anunță Guvernul.

Joi, 15 octombrie, Forţele Navale intervin pentru evacuarea marinarilor de pe o navă avariată

O operațiune contra cronometru se desfășoară joi pentru salvarea echipajului de pe o navă comercială avariată în apele maritime. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Poliția de Frontieră și Inspectoratul General de Aviație au trimis nave de intervenție și elicoptere dotate cu echipamente medicale și sisteme de troliere, potrivit unui comunicat de presă remis DC News. Intervenția de salvare este însă blocată temporar din cauza mării extrem de agitate și a valurilor foarte mari.

Marea Neagră, zonă fierbinte: incidente repetate la granița României

În această dimineață, la ora 08:36, sistemele radar ale MApN au detectat o țintă aeriană în apropierea Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 au decolat de urgență de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru poliție aeriană, iar populația din estul județului Tulcea a primit mesaje RO-ALERT până la ora 10:27, când alerta aeriană a fost ridicată.

Valul de incidente maritime a debutat însă miercuri seară, când un incendiu a izbucnit la bordul navei YARA J (pavilion Insulele Comore), transportatoare de produse petroliere către Ucraina, incident produs în apropiere de Sulina. Deși Garda de Coastă a raportat un incendiu stins ulterior fără victime sau solicitări de asistență, date din mediul operativ au indicat posibila lovire a navei de o dronă, în contextul în care radarele militare românești au depistat trei ținte aeriene deasupra Mării Negre, iar două avioane F-18 spaniole de la Baza Mihail Kogălniceanuau fost ridicate de la sol.