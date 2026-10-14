O navă a fost lovită de dronă în apele teritoriale românești. Bogdan Chirieac: Toată lumea s-a concentrat pe Baltică, dar războiul real e în Marea Neagră

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Din articol Astăzi radarele au detectat trei ținte aeriene în apropierea frontierei

O navă a fost lovită de dronă în apele teritoriale românești.

Știre în curs de actualizare...

Update 3:

Cei 17 sau 18 membri ai echipajului, originari din Siria, nu ar fi suferit răni. Incendiul este în desfășurare, iar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare intervine în zonă.

Update 2:

Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV.

"Numai vești bune avem în ultimul timp, ca să spunem așa. Se duce totul de râpă. Lucrul acesta se întâmplă, atacul în apele teritoriale ale României, după ce Bulgaria a avut două nave atacate, dintre care una a fost scufundată. Era vorba despre nave care transportau cereale și se aflau în apele teritoriale ale Bulgariei. Bulgaria a cerut activarea Articolului 4 din regulamentul NATO, cel privind consultările la nivelul Alianței. Nu a activat nimeni Articolul 5, astfel încât toată Alianța să răspundă Federației Ruse. Totuși, din păcate, fără voia noastră, ne confruntăm cu atacuri inacceptabile în lumea civilizată. Toată lumea s-a concentrat pe Baltică, dar războiul real e în Marea Neagră. Aici sunt lovite și scufundate navele. Aici putem să vorbim și despre riscul de poluare. Dacă e o navă cu produse petroliere și acestea se împrăștie mai departe, atunci să te ții, cu tot ce înseamnă litoralul românesc și așa mai departe. Aici ai nevoie de o intervenție directă a politicului către NATO, în sensul în care NATO să protejeze rutele maritime din Marea Neagră", a explicat Bogdan Chirieac.

Update:

Există însă diferențe în informațiile transmise de autoritățile române cu privire la incidentul din apropiere de Sulina. În timp ce ARSVOM a relatat că nava ar fi fost lovită de o dronă, Garda de Coastă a menționat doar izbucnirea unui incendiu la bord, fără să facă referire la un posibil atac.

Cele două comunicări nu oferă, astfel, aceeași imagine asupra circumstanțelor incidentului, iar lipsa unor informații coordonate lasă neclar ce s-a întâmplat. În absența unor clarificări oficiale suplimentare, ipoteza implicării unei drone nu poate fi exclusă.

„O navă comercială, sub pavilion străin, în balast, ancorată în marea teritorială a României, la aproximativ 9 mile marine Est Casla Vadanei, a informat MRCC că la bordul acesteia s-a produs un incendiu. Ulterior, reprezentanții navei au comunicat MRCC că incendiul a fost stins și că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță, nesolicitând sprijin sau asistență”, a transmis și Garda de Coastă.



Știre inițială:

O navă sub pavilionul Insulelor Comore, care transporta produse petroliere către Ucraina, a fost atacată cu o dronă în apropiere de Sulina, la circa 8-10 mile marine sud-est de digul orașului, în apele teritoriale românești. Explozia provocată de impact a declanșat un incendiu la bordul vasului.

Explozia a provocat un incendiu la bordul navei. Membrii echipajului au fost evacuați și sunt în afara oricărui pericol, în timp ce nava de căutare și salvare SAR APOLLO intervine la locul incidentului.

O ambarcaţiune a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) se deplasează în zona Sulina pentru o misiune de salvare.

Nava Yara J, înregistrată cu numărul IMO 9221803, a anunțat incidentul prin comunicații radio către Căpitănia Sulina.

"Miercuri 14.10.2026, ora 20:25, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava YARA J, sub pavilion Insulele Comoros. La ora 20:31, nava SAR APOLLO din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC ”, au anunţat, miercuri, reprezentanţii ARSVOM.

Astăzi radarele au detectat trei ținte aeriene în apropierea frontierei

Se pare că drona care ar ar fi lovit nava ar fi fost una din cele depistate în urmă cu câteva ore. Informația nu a fost confirmată în mod oficial.

Un grup de ţinte aeriene au fost detectate de supravegherea radar a Ministerului Apărării Naţionale (MApN), miercuri seara, în largul Mării Negre, iar două dintre acestea au pătruns în spaţiul aerian naţional, fiind ridicate de la sol, de la Baza Aeriană 57 "Mihail Kogălniceanu" două aeronave F-18 spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de MApN, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nord-estul judeţului Tulcea, iar la ora 20:02 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

"La ora 20:04, două ţinte aeriene au pătruns în spaţiul aerian naţional. Ulterior, contactul radar cu una dintre ţinte a fost pierdut deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spaţiul aerian naţional la ora 20:13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina. Ţinta a evoluat către Reni, Ucraina, cu traiectoria potenţială către municipiul Galaţi, drept care a fost emis un nou mesaj RO-ALERT pentru estul judeţului Galaţi la ora 20:33. Ţinta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localităţii Reni, la nord de braţul Chilia. Alerta aeriană a încetat la 21:14", se precizează în comunicatul MApN.