UPDATE / Atacurile din Marea Neagră determină Bulgaria să ceară activarea Articolului 4 al NATO. Nicușor Dan a discutat cu președinta Bulgariei

Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: pxhere.com

Bulgaria analizează posibilitatea activării Articolului 4 al NATO, după atacurile cu drone asupra unor nave comerciale în Marea Neagră.

Update 1:

"Am avut o discuție telefonică foarte bună cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în largul coastelor bulgare, precum și la celelalte incidente care au afectat transportul maritim și infrastructura din apele teritoriale române. Aceste atacuri cu drone sunt consecințe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pun în pericol nu numai transportul maritim din regiunea noastră, ci și aprovizionarea agricolă vitală către alte continente. Am convenit ca România și Bulgaria să colaboreze strâns pentru a promova măsuri mai ferme de combatere a dronelor în cadrul UE și al NATO, în vederea asigurării siguranței transportului maritim comercial în Marea Neagră", a postat Nicușor Dan pe X.

Știre inițială:

Bulgaria analizează posibilitatea de a solicita consultări în cadrul NATO, în baza Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, după ce mai multe nave comerciale au fost atacate cu drone în Marea Neagră. În acest context, președinta Bulgariei, Iliana Iotova, urmează să discute miercuri cu președintele României, Nicușor Dan, despre securitatea navigației și măsurile necesare pentru protejarea traficului maritim.

Discuția dintre cei doi șefi de stat este programată la ora 15:00, potrivit Administrației Prezidențiale. Pe agenda discuțiilor se află atacurile asupra navelor din Marea Neagră și identificarea unor soluții pentru menținerea siguranței transportului maritim.

Tot miercuri, Iliana Iotova a anunțat, într-un interviu acordat postului Nova TV, că Sofia intenționează să sesizeze Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în legătură cu intensificarea atacurilor asupra navelor comerciale din regiune. Inițiativa vine după incidentele din 13 octombrie, când două nave comerciale au fost vizate în largul coastelor Bulgariei.

Articolului 4 al NATO

Autoritățile bulgare încearcă, totodată, să introducă pe agenda următoarei reuniuni a Consiliului European un punct extraordinar consacrat securității maritime în Marea Neagră. Printre variantele luate în considerare se numără și activarea Articolului 4 al NATO. Iotova a subliniat însă că o asemenea decizie necesită o analiză atentă și ar avea o greutate mai mare dacă ar fi susținută de mai multe state aliate.

Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord prevede: "Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea uneia dintre părți este amenințată." Mecanismul permite oricărui stat membru care consideră că securitatea sa este pusă în pericol să solicite consultări cu ceilalți aliați, în cadrul Consiliului Nord-Atlantic. Spre deosebire de Articolul 5, acesta nu presupune automat o intervenție militară, ci oferă cadrul pentru evaluarea amenințării și discutarea unor eventuale măsuri comune.

Într-un alt interviu, acordat Televiziunii Naționale Bulgare (BNT), președinta Bulgariei a precizat că a convenit asupra unui text comun cu omologii săi din România și Turcia.

Potrivit agenției bulgare de presă BTA, discuțiile cu Nicușor Dan vizează obținerea unui moratoriu asupra utilizării dronelor împotriva navelor comerciale și a infrastructurii civile din Marea Neagră, precum și oprirea ostilităților în spațiul maritim. Iotova a mai amintit că miniștrii apărării din Bulgaria, România și Turcia au purtat deja discuții privind posibile acțiuni coordonate.

În următoarele zece zile este așteptată o reuniune consacrată securității în Marea Neagră, în cadrul căreia ar urma să fie stabilite măsuri concrete.

Avertismente privind reacția Bulgariei

Iliya Nalbantov, fost șef de cabinet al mai multor miniștri bulgari ai apărării, a criticat reacția autorităților de la Sofia și a avertizat că lipsa unor măsuri ferme ar putea încuraja Rusia să desfășoare acțiuni militare în apropierea apelor teritoriale bulgare.

Într-un interviu acordat Radioului Național Bulgar (BNR), Nalbantov a susținut că discursul politic al autorităților și faptul că Bulgaria nu a solicitat sprijinul aliaților transmit un semnal favorabil Moscovei, relatează Novinite.

Fostul oficial consideră că incidentele s-ar putea repeta dacă guvernul nu își schimbă abordarea. În opinia sa, Sofia ar fi trebuit să ceară sprijinul NATO și al Uniunii Europene pentru monitorizarea permanentă a zonei economice exclusive a Bulgariei din Marea Neagră.

Nalbantov a mai afirmat că Bulgaria, în calitate de membră a ambelor organizații, ar fi trebuit să solicite deja supraveghere aeriană și prin satelit pentru a urmări evoluțiile din regiune.

Între timp, Bulgaria a cerut asistență tehnică din partea Uniunii Europene și a NATO pentru investigarea atacurilor cu drone asupra celor două nave comerciale. Solicitarea a venit la o săptămână după incidentele în care una dintre ambarcațiuni s-a scufundat, iar cealaltă a fost avariată.

Un alt semnal de alarmă a venit din partea lui Boiko Borisov, liderul partidului de opoziție GERB. Potrivit declarațiilor sale, rapoartele serviciilor de securitate prezentate în cadrul Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională (CCSN) indicau că nava scufundată în Marea Neagră ar fi putut transporta trupe, relatează Novinite într-un material publicat pe 9 octombrie.

Borisov a făcut afirmațiile în timpul unei întâlniri de lucru cu reprezentanți ai partidului, desfășurată la Petrici. Întâlnirea a avut loc la o zi după ședința cu ușile închise a CCSN, convocată de Iliana Iotova în urma scufundării celor două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei.