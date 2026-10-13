Două nave comerciale lovite de drone în Marea Neagră. Una dintre acestea s-a scufundat

Premierul Bulgariei, Rumen Radev. Sursa Foto: Agerpres

Două nave comerciale au fost lovite în incidente separate în apele teritoriale bulgare în Marea Neagră în cursul nopții de luni spre marți.

Informația a fost prezentată la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate de pe lângă Consiliul de Miniștri, informează BGNES.

Nava de mărfuri 'Chelsea 3', sub pavilion maltez, a fost atacată de trei drone aeriene la aproximativ 18 mile marine est de orașul Biala. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați și transportați la Varna. Conform informațiilor preliminare, cinci marinari au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

O altă navă s-a scufundat la aproximativ 17 mile marine est de Krapeț. Până în prezent, a fost raportată salvarea unui singur membru al echipajului.

Premierul Rumen Radev a anunțat că o va invita la discuții pe ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, și că va purta convorbiri și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Potrivit lui Radev, în prezent nu există suficiente dovezi concludente pentru a stabili originea dronelor utilizate.

Echipajul navei 'Chelsea 3', evacuat

Semnalul SOS trimis de nava 'Chelsea 3' a fost recepționat la ora 01:30. Conform informațiilor furnizate de echipaj, nava a fost atacată de trei drone aeriene care i-au lovit puntea și bordajul.

Centrul de Coordonare a Operațiunilor de Căutare și Salvare Maritimă din Varna a declanșat o operațiune de urgență, iar o echipă a Poliției de Frontieră a evacuat toate cele 15 persoane aflate la bord - șapte cetățeni ucraineni și opt azeri.

Nava 'Chelsea 3' navighează sub pavilion maltez, este înregistrată la Odesa și, potrivit informațiilor furnizate, armatorul navei este ucrainean. Echipajul a fost transportat în portul Varna, unde cinci marinari au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

Relatările inițiale privind incidentul indicau o distanță de aproximativ 14-15 mile marine est de Biala și menționau un număr diferit de persoane rănite. Informațiile privind intervenția autorităților precizează o distanță de aproximativ 18 mile marine și confirmă evacuarea a 15 persoane.

O a doua navă s-a scufundat în largul satului Krapeț

În timpul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate de pe lângă Consiliul de Miniștri, au fost primite informații despre o a doua navă care a fost lovită.

Nava, localizată la aproximativ 17 mile marine est de Krapeț, s-a scufundat. Conform informațiilor preliminare, un membru al echipajului a fost salvat. Informațiile disponibile nu conțin date confirmate privind identitatea navei, numărul total de persoane de la bord sau soarta celorlalți membri ai echipajului.

Rumen Radev: 'Un nou atac este absolut inacceptabil'

'Un nou atac asupra navelor comerciale în imediata apropiere a apelor teritoriale bulgare este absolut inacceptabil', a declarat premierul bulgar Rumen Radev.

Radev a anunțat că Bulgaria va cere explicații ambasadoarei ruse Eleonora Mitrofanova.

'Logica evenimentelor indică faptul că rezultatul atacurilor servește intereselor Federației Ruse', a declarat prim-ministrul bulgar, subliniind că acesta este motivul pentru care intenționează să discute cu ambasadorul rus.

El a precizat totuși că, în prezent, nu există dovezi concludente privind originea dronelor care să permită atribuirea responsabilității pentru atacuri unei anumite țări.

Șeful executivului de la Sofia a mai declarat că reprezentanții permanenți ai Bulgariei la NATO și la Uniunea Europeană au fost informați despre aceste incidente și că urmează să aibă loc și o discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Bulgaria solicită asistență internațională

Guvernul va solicita sprijin internațional pentru o anchetă privind loviturile asupra a trei nave atacate în apropierea apelor teritoriale bulgare, cu scopul de a stabili originea dronelor utilizate.

Printre prioritățile declarate se numără consolidarea supravegherii spațiului aerian și a domeniului maritim, precum și sporirea capacităților naționale de a răspunde la incidente similare.

Autoritățile bulgare și-au informat partenerii din cadrul NATO și UE. (Agerpres)