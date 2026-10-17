Două drone care au intrat în spațiul aerian al României, doborâte de avioanele F-16, în Marea Neagră

Avion F-16. Imagine cu rol ilustrativ. Foto: MApN

Ministerul Apărării Naționale a transmis, sâmbătă, că piloții români au doborât două drone în Marea Neagră, aparate de zbor care au intrat în spațiul aerian al țării noastre.

UPDATE: MApN a transmis noi informații cu privire la operațiunea de doborâre a dronelor în Marea Neagră.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat sâmbătă, 17 octombrie, de pe Baza 86 Aeriană Borcea, la ora 17:43, după ce sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de ținte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe direcția sud-vest.

La ora 17:59, prima țintă a pătruns în spațiul aerian național, fiind doborâtă de una dintre aeronavele F-16 la ora 18:01.

O a doua țintă a pătruns în spațiul aerian național la ora 18:01 și a fost doborâtă de cealaltă aeronavă F-16 la ora 18:05.

„Ambele ținte aeriene au fost identificate ca fiind drone și au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României”, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

„Vom reveni cu informații suplimentare după încheierea misiunii”, au adăugat reprezentanții MApN.

Știre inițială

„Piloții noștri au doborât astăzi două drone intrate în spațiul aerian românesc”, au transmis reprezentanții MApN, sâmbătă, pe pagina de Facebook a instituției.

Acțiunea piloților români s-a desfășurat în această seară, în jurul orei 18:00. Aceștia, aflați la manșele unor aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au doborât două drone intrate în spațiul aerian al României. Cele două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre, potrivit MApN.

Alertă în județul Tulcea, noaptea trecută

Incidentul vine în aceeași zi în care sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană ce evolua pe teritoriul Ucrainei, înspre granița cu România, la nord de localitatea Plauru, județul Tulcea.



În cursul nopții, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 01:54 a fost transmis un mesaj RO-Alert.



Cu toate acestea, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, astfel că alerta aeriană a încetat la ora 02:30.

Multiple atacuri cu drone la Marea Neagră

Evenimentele care au implicat drone aeriene în Marea Neagră s-au amplificat în ultimele săptămâni. Mai multe nave au fost atacate în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, cât și cele ale Bulgariei, atacuri soldate cu multiple victime.

În urma acestora, președintele României Nicușor Dan și premierul Rumen Radev au discutat, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre securitatea la Marea Neagră și a Flancului Estic.

Șeful statului a spus că țările europene vor continua să sprijine Ucraina, chiar dacă Rusia încearcă, prin aceste atacuri în apele teritoriale ale României și Bulgariei, „să destabilizeze societățile”, acțiune menită să determine scăderea ajutorului pentru Kiev.