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E.S. Ovidiu Dranga, interviu la DC News. Ce se poate întâmpla după alegerile din SUA

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
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imagine cu Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia
Imagine cu Excelența Sa Ovidiu Dranga. Foto: DC NEWS

Ambasadorul Ovidiu Dranga vine la interviurile DC News.

Excelenţa Sa Ovidiu Dranga vine la interviurile DC News. 

Ce ne aşteaptă după alegerile mid-terms din SUA? Este posibilă o nouă revoluţie? 

Cum se termină "războiul" pentru Groenlanda? 

Cum poate funcţiona proiectul Neptun Deep în siguranţă? 

Acestea şi multe alte subiecte le puteţi afla din interviul cu ambasadorul Ovidiu Dranga, care va fi difuzat sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 12:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

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