"Marea Neagră nu mai este deloc o mare sigură". Dan Grecu, după incidentele cu drone: Provocările nu se fac cu muniție de luptă!

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Generalul Dan Grecu a făcut o scurtă analiză, în exclusivitate pentru DCNews, vizavi de ultimele incidente cu drone de pe teritoriul românesc.

Pe 13 octombrie, două nave comerciale au fost lovite de drone în largul Bulgariei, una scufundându-se și 11 marinari fiind dați dispăruți. Ieri, pe 14 octombrie, o navă a luat foc în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina, în urma unui posibil atac cu dronă. Astăzi, 15 octombrie, un alt petrolier a luat foc în apropierea coastei României, iar șapte marinari au fost dați dispăruți și cinci salvați.

"Marea Neagră nu mai este deloc o mare sigură"

"Prima constatare, nici nu trebuie să ai mare experiență, este că Marea Neagră nu mai este deloc o mare sigură. Din cauza acțiunilor de luptă atât ale Rusiei, cât și ale Ucrainei, problema navigației internaționale este serios afectată. Am observat atât atacuri din partea Federației Ruse împotriva navelor care, într-un fel sau altul, vin sau pleacă din Ucraina pentru a sprijini comerțul și importul de grâne, cât și răspunsurile ucrainene împotriva acelei flote-fantomă a Federației Ruse care au de regulă loc mai departe de teritoriul nostru.

Din păcate, noi am asistat însă și la acțiuni care s-au apropiat de noi - știm acea dronă care ajunsese lângă platforma Alpha -, iar azi-noapte a existat inclusiv un astfel de atac împotriva unei nave aflate în apele teritoriale ale României, după ce, cu câteva zile în urmă, patru nave au fost lovite în zona exclusivă bulgară.

"Nu sunt obiective din România care fac obiectul țintirii"

Inițiativa noastră - România, Bulgaria, Turcia - vizavi de asigurarea acelui coridor de tranzit prin apele teritoriale devine supusă unor riscuri, atât timp cât, din punctul meu de vedere, Federația Rusă nu își reține acțiunile împotriva navelor, după cum, într-o bună măsură, și răspunsul ucrainean este la fel de dur împotriva navelor rusești.

Ceea ce ne interesează pe noi, din punctul meu de vedere, sau ce ar putea să ne afecteze, sunt acele atacuri continue la nord de brațul Chilia, unde dronele sunt scapă de sub control. Eu încă rămân la ideea că nu sunt obiective din România care fac obiectul țintirii, ci faptul că atacurile sunt în proximitatea României duce la astfel de incidente", a spus generalul Dan Grecu.

"Provocările nu se fac cu muniție de luptă"

Acesta spune că, în cazul în care am vorbi de niște provocări la adresa României, acestea s-ar face cu un alt tip de drone, nu cu muniție.

"Provocări există, dar nu se fac cu muniție de luptă. Provocările se fac, în general, cu drone din sistemul ISR, acele drone de supraveghere care culeg informații sau pur și simplu vin să vadă cum acționează sistemul de apărare al nostru, al moldovenilor, al bulgarilor, de la caz la caz.

Pentru că, dacă observați, vizavi de coastele Turciei nu prea se întâmplă așa ceva. Știm foarte clar cam de ce sunt în stare turcii dacă sunt atacați. Noi și vecinii noștri bulgari nu avem în totalitate mijloacele prin care să putem răspunde unor astfel de provocări din punct de vedere maritim. Ucraina nu are marină, iar frații noștri moldoveni, care și ei sunt victime ale dronelor aeriene, au o capacitate limitată de răspuns", a punctat Dan Grecu.

"Poziția președintelui este corectă"

Întrebat ce părere are despre poziția președintelui Nicușor Dan, care spunea, astăzi, că vom continua "să sprijinim Ucraina, pentru că e o chestiune de drept internațional și e o chestiune care ține de securitatea României", ca răspuns la ultimele incidente, generalul a spus:

"Poziția (n.r. preșdintelui Nicușor Dan) este corectă. Atât timp cât agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este ilegală și în afara dreptului internațional, este logic să ne situăm de partea celui agresat. Cum la fel de logic este să fim deosebit de interesați de ceea ce ar putea să se întâmple la noi. Pe lângă aceste incidente, ca să le numesc așa, suntem și noi, la fel ca majoritatea statelor din proximitate, ca de altfel întreaga Europă, supuși presiunilor războiului hibrid din partea Federației Ruse.

Actualele evoluții internaționale i-au mai dat un pic de vânt în pupă președintelui rus și anume de a nu ține cont de ordinea internațională, de legislația internațională, nu că până acum nu mai putea el de grija legislației internaționale", a spus Dan Grecu.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, alături de premierul bulgar Rumen Radev, pe fondul ultimelor incidente cu nave atacate de drone în Marea Neagră.



"Aici este o lipsă a noastră"

Cât despre teama oamenilor, generalul punctează că "aici este o lipsă a noastră - noi ca structură, ca autoritate, ca pregătire a populației. Eu mai merg prin Deltă, iar oamenii din zona Tulcei aproape că au început să se învețe cu astfel de lucruri. Își dau seama că este un pericol, că trebuie să se protejeze, înțeleg limitările de acțiune ale autorităților române. Pentru că aici sunt niște limitări.

De fiecare dată când este semnalată prezența unor drone în apropierea frontierei naționale, se ridică avioane, se ridică elicoptere. Dar acești oameni au înțeles, într-un fel sau altul. Mult mai puternică a fost reacția populației când au fost acele survoluri de drone în zona de nord - Suceava, Botoșani -, când era o noutate.

"Trebuie ca oamenii să fie informați"

Aici este problema: trebuie ca oamenii să fie informați. Aceasta este responsabilitatea autorităților. Trebuie să fie pregătiți pentru modul de acțiune în astfel de situații și trebuie să înțeleagă că nu panica este cea care rezolvă situația.

Fiecare trebuie să știe exact: dacă s-a dat această alerta prin 112 privind prezența unor obiecte zburătoare, stai și te protejezi. "Nu stați la ferestre, nu ieșiți afară, utilizați adăposturi dacă aveți" - nu prea avem, din păcate, dar utilizați o zonă sigură din casă. Aici avem mult de lucru, vizavi de pregătirea populației, cum avem și mai mult vizavi de ceea ce există și e scris în lege: pregătirea populației pentru apărare."

Reamintim că două nave au fost atacate și pe 6 octombrie, în apele teritoriale ale Bulgariei, la nici 24 de ore de un incident similar întâmplat în zona economică exclusivă a României, pe 5 octombrie, când doi marinari au murit, iar alți 11 membri ai echipajului au fost salvați.

Ce spune ministrul Apărării Naţionale

"Dinamica mare de incidente care încalcă regulile dreptului internațional la Marea Neagră. În ultimele 24 de ore, 3 incidente la nivelul mării și alte 3 incidente separate în spațiul aerian național.



La nivelul mării:

- nava Sea Destiny a raportat o explozie vizibilă în zona ei de vizibilitate, fără a fi fost afectată;

- nava Yara J a raportat o explozie la castelul navei, în apele teritoriale;

- tancul chimic Wide Trader, cu destinația Republica Moldova, a fost atacat cu drone în afara apelor teritoriale – persoane dispărute la bord.

În spațiul aerian românesc:

- drona intrată pentru scurt timp (7 minute) în spațiul aerian românesc, la 35 km travers de Sf. Gheorghe, cu 2 avioane de vânătoare ridicate preventiv;

- altă dronă care a evoluat în spațiul aerian național timp de 6 minute, la 22 km est de Sulina;

- drona intrată în spațiul aerian național pentru 9 minute, la 5 km sud-est de Sulina.

În proximitatea spațiului aerian românesc au fost, de asemenea, monitorizate o serie de drone, pentru care au fost luate măsuri preventive", a scris Radu Miruță pe Facebook.

"Am pornit cel mai amplu program de înzestrare"

La nivelul MApN, am pornit în acest an cel mai amplu program de înzestrare cu producție locală al Armatei Române (Skynex, Skyranger, radare de joasă altitudine, nave de patrulare, elicoptere de misiune, sistem mobil de apărare aeriana cu raza scurta de acțiune, rachete sol aer cu bătaie medie, sistem de apărare aeriana foarte apropiata cu capabilități C-UAS si C-RAM, sistem mini-UAS, lovituri calibru 35mm head).

Tehnologie de ultimă generație, la care până de curând ne uitam doar în pliante. România a făcut pași imenși față de situația din trecut, atât în pregătirea militarilor, cât și în tehnologia pe care aceștia să o utilizeze, însă dimensiunea problemei din Marea Neagră este una regională, nu doar națională.

Armata Română își respectă toate obligațiile pentru a apăra România, chiar cu ce are la dispoziție, însă România nu este o țară aflată în război. La nivel militar, România a făcut și continuă să facă toate demersurile necesare pentru ca incidentele din Marea Neagră să primească o importanță regională, multinațională, așa cum este și adevăratul context", a transmis ministrul Apărării Naționale.