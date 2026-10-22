Nicușor Dan, întâlnire cu preşedintele Comitetului Militar al UE, înainte de ședinta CSAT

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, se va întâlni, astăzi, înainte de ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), cu preşedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, Sean Clancy.

Nicușor Dan se întâlnește, astăzi, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 14:00, cu președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, Sean Clancy, potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială. Întâlnirea va fi urmată, începând cu ora 18:00, de ședința CSAT, care are ca temă principală securitatea din zona Mării Negre.

Cine este Sean Clancy

Generalul Sean Clancy este un înalt ofițer militar irlandez care ocupă, în prezent, funcția de președinte al Comitetului Militar al Uniunii Europene. Acesta a preluat mandatul oficial în data de 1 iunie 2025, pentru o perioadă de trei ani, după generalul austriac Robert Brieger.

În calitate de șef al Comitetului Militar al UE, este consilierul militar al Înaltului Reprezentant/Secretarului General pentru toate chestiunile militare, în special pentru a asigura coerența în cadrul Structurii UE de gestionare a crizelor, potrivit eeas.europa.eu.

Înainte de a fi numit la conducerea militară a UE, a fost șef al Statului Major al Forțelor de Apărare Irlandeze din 2021 până în 2025.

Numirea sa a fost considerată un succes diplomatic major pentru Irlanda, o țară cu statut militar neutru, într-un moment de redefinire profundă a securității europene, potrivit Politico.

Sean Clancy / FOTO: captură video EU Debates | eudebates.tv (YouTube)

Ce se va discuta în ședința CSAT

În ședința CSAT de astăzi, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României, după cum a precizat Administrația Prezidențială. De asemenea, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Recent, Nicușor Dan spunea că securitatea Mării Negre este esențială nu doar pentru România și statele riverane, ci și pentru întreaga Europă și pentru comerțul internațional.

În urma întâlnirii de săptămâna trecută, de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit, marți, pentru a evalua ultimele evoluții din Marea Neagră și pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securității și de protejare a navigației, a comerțului și a infrastructurii energetice.

"România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune. Acestea sunt esențiale pentru protejarea vieților, a comerțului global și a infrastructurii critice, precum și pentru menținerea Mării Negre în siguranță și deschisă", a transmis președintele României.

NATO, resurse suplimentare în Marea Neagră

Totodată, Nicușor Dan a menționat și recentele acțiuni de combatere a dronelor în spațiul aerian românesc.

"România își face datoria, așa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au angajat și au doborât două drone care intraseră ilegal în spațiul nostru aerian național, deasupra apelor teritoriale românești din dreptul localității Sulina. Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spațiul nostru aerian. Îi felicit pe piloții noștri pentru profesionalismul și viteza lor de reacție. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spațiul aerian și apele teritoriale în orice moment, alături de aliați', a transmis președintele.

El a adăugat că o concluzie clară a Consiliului Nord-Atlantic de marți este că solidaritatea aliaților este de neclintit.

NATO va desfășura resurse suplimentare în Marea Neagră în urma unei serii de atacuri cu drone împotriva navelor comerciale, a anunțat, marți, o purtătoare de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, conform AFP și Reuters.

Incidente nenumărate

Reamintim că, în data de 6 octombrie, două nave au fost atacate în apele teritoriale ale Bulgariei, la nici 24 de ore de un incident similar întâmplat în zona economică exclusivă a României, în data de 5 octombrie, când doi marinari au murit.

De asemenea, în 13 octombrie, două nave comerciale au fost lovite de drone în largul Bulgariei, una scufundându-se și 11 marinari fiind dați dispăruți.

În data de 14 octombrie, o navă a luat foc în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina, în urma unui posibil atac cu dronă.

A doua zi, în 15 octombrie, un alt petrolier a luat foc în apropierea coastei României, iar șapte marinari au fost dați dispăruți și cinci salvați.

În data de 17 octombrie, alte două drone au pătruns în spaţiul aerian românesc, deasupra Mării Negre, fiind doborâte de piloţii militari români.

Ieri, 21 octombrie, sistemul de supraveghere al MApN a detectat mai multe drone la granița României cu Ucraina, locuitorii județului Tulcea primind un mesaj RO-Alert. De asemenea, în aceeași zi, o dronă prăbuşită a fost găsită într-o localitate din judeţul Buzău.