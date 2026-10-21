Drone detectate în apropierea graniței cu România. Mesaj RO-Alert în județul Tulcea

MApN anunță ținte aeriene la granița cu Ucraina. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea / FOTO: DC News

Din articol Multiple incidente la granița NATO

Sistemul de supraveghere al MApN a detectat, în această dimineață, mai multe drone la granița României cu Ucraina, locuitorii județului Tulcea primind un mesaj RO-Alert.

Ministerul Apărării Naţionale a transmis, miercuri dimineaţa, că sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat un grup de ţinte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spaţiul aerian al Ucrainei.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 03:34 a fost transmis un mesaj RO-ALERT, se arată într-un comunicat de presă.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional”, a mai precizat sursa citată.

Alerta aeriană a încetat la ora 04:02.

Multiple incidente la granița NATO

Incidentele cu drone s-au amplificat în ultimul an în statele aflate în proximitatea graniței cu Ucraina, odată cu intensificarea războiului izbucnit de Rusia în urmă cu aproape cinci ani.

Țările baltice și Polonia au fost în alertă, weekendul trecut, după ce un obiect neidentificat a intrat în spațiul aerian al mai multor țări. După câteva ore, Lituania a raportat că o dronă, care a venit dinspre Polonia, s-a prăbușit pe teritoriul său național, lovind o mașină, fără a înregistra victime. Tot zilele trecute, piloții români au doborât două drone care au încălcat spațiul aerian al țării noastre.

Dar incidentele cu drone nu se rezumă doar la încălcarea spațiului aerian național, ci și la apele teritoriale ale statelor aflate pe Flancul estic al NATO.

În ultimele săptămâni, mai multe evenimente grave s-au înregistrat în apele teritoriale și zonele economice exclusive ale României și ale Bulgariei. În urma acestor atacuri cu drone, mai multe nave au fost avariate sau scufundate, incidente soldate cu multipli morți și răniți.

Nicușor Dan ar urma să convoace CSAT, joi, securitatea fiind pe agenda şedinţei. Președintele a discutat, săptămâna trecută, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul bulgar Rumen Radev, după incidentele de la Marea Neagră.