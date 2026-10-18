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Alertă aeriană în mai multe regiuni din Lituania. Aeroportul din Kaunas a fost închis

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
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avion pe aeroport
Avion/ Foto: Unsplash

Lituania a emis, duminică dimineață, alerte aeriene în mai multe regiuni ale țării, din cauza unui obiect zburător neidentificat.

Autorităţile din Lituania le-au cerut locuitorilor din zonele centrale şi nordice ale ţării să se adăpostească, duminică dimineaţa, timp de aproximativ o oră, din cauza unui obiect zburător neidentificat, relatează Reuters, citând armata şi centrul naţional de gestionare a crizelor.

A fost emisă o alertă aeriană de nivel „roşu” şi au fost trimise în zonă avioane de vânătoare din cadrul misiunii NATO de poliţie aeriană, iar aeroportul din Kaunas a fost închis, a precizat centrul menţionat.

Și Letonia a emis o alertă

Letonia, cu care Lituania se învecinează la nord, a emis - şi ulterior a anulat - o alertă aeriană de nivel „galben” în unele regiuni de la graniţa cu Lituania, în acelaşi interval de timp, invocând o „posibilă ameninţare”, a transmis armata letonă.

În ultimele luni, drone ucrainene au pătruns în mod repetat în spaţiul aerian al NATO, în regiunea baltică. Pe 19 mai, un pilot român aflat la bordul unui avion F-16 și aflat în misiune de poliție aeriană NATO și dislocat în Lituania, a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Estoniei.

Kievul a declarat că aparatele de zbor au fost deviate de la traiectoria lor din cauza bruiajului de semnal provocat de partea rusă. Acest lucru a alimentat preocuparea că războiul Rusiei în Ucraina s-ar putea extinde dincolo de graniţele NATO, notează Reuters, potrivit Agerpres.

Incidentele cu drone la Marea Neagră se amplifică

În ultimele săptămâni, dronele folosite în războiul din Ucraina au determinat incidente grave la Marea Neagră. Mai multe nave au fost lovite în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, cât și cele ale Bulgariei, atacuri soldate cu multiple victime.

Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul bulgar Rumen Radev, în această săptămână, pentru a aborda subiectul securității la Marea Neagră.

 

 

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