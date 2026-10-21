România cere NATO capacități suplimentare de combatere a dronelor. Nicușor Dan: Sunt esențiale pentru protejarea vieților

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri dimineață, că România a cerut mai mult sprijin din partea NATO pentru combaterea dronelor, în contextul în care incidentele de acest fel s-au amplificat, în ultimele luni, pe Flancul estic al alianței.

Nicușor Dan a precizat că, în urma întâlnirii sale de săptămâna trecută, de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit, marți, pentru „a evalua ultimele evoluții din Marea Neagră și pentru a discuta măsuri de consolidare a securității și de protejare a navigației, a comerțului și a infrastructurii energetice”.

Nicușor Dan: România așteaptă capacități suplimentare de combatere a dronelor din partea NATO

„România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune. Acestea sunt esențiale pentru protejarea vieților, a comerțului global și a infrastructurii critice, precum și pentru menținerea Mării Negre în siguranță și deschisă.

România își face datoria, așa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au angajat și au doborât două drone care intraseră ilegal în spațiul nostru aerian național, deasupra apelor teritoriale românești din dreptul localității Sulina.

Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spațiul nostru aerian. Îi felicit pe piloții noștri pentru profesionalismul și viteza lor de reacție. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spațiul aerian și apele teritoriale în orice moment, alături de aliați”, a precizat Nicușor Dan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Securitatea Mării Negre, esențială pentru întreaga Europă

Șeful statului a reiterat că România se poate baza pe aliații săi din cadrul NATO, „solidaritatea” lor fiind „de neclintit”.

„Securitatea Mării Negre este esențială nu doar pentru România și statele riverane, ci și pentru întreaga Europă și pentru comerțul internațional.

O concluzie clară a ședinței de ieri este că solidaritatea aliaților este de neclintit. Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele și spațiul nostru aerian, este împărtășit de întreaga Alianță”, a mai scris președintele Nicușor Dan, miercuri dimineață.