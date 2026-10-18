Trei premiere cu dronele doborâte sâmbătă în spaţiul aerian românesc

Sursa Foto: MApN

Sâmbătă, 17 octombrie, piloţii militari români au doborât două drone în spaţiul aerian românesc, deasupra Mării Negre. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, anunţă trei premiere.

Ministerul Apărării Naționale a transmis, sâmbătă seară, că țintele neutralizate erau „drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție”. Aceste aparate de zbor sunt folosite de Federația Rusă.

Prima dronă a fost doborâtă la ora 18:01, la sud-est de Sulina, după ce a evoluat timp de două minute în spațiul aerian național, iar cea de-a doua, la ora 18:05, la est de Sulina, după o evoluție de cinci minute în spatiul aerian national.

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, a transmis, duminică seară, că au fost înregistrate trei premiere la nivelul MApN.

"Pot să vă spun premiera pentru cele două drone care au fost doborâte aseara, în spaţiul aerian românesc. Ministerul Apărării Naţionale a înregistrat trei premiere absolute în ceea ce priveşte activitatea de la minister. Una, că au fost doborâte două drone consecutive, la interval de patru minute şi jumătate, una la 18:01, una la 18:05. Au plecat două avioane de vânătoare, care au nişte limitări de încărcătură şi de intervenţie... Faptul că două drone din două intrate consecutiv, în acelaşi echipaj au fost doborâte, este o premieră. O a doua premieră este faptul că aceste drone au fost doborâte la câteva clipe după ce au intrat în spaţiul aerian românesc; prima dronă a intrat la 17:59 şi a fost angajată şi doborâtă la 18:01; nu aveau timp avioanele de vânătoare să decoleze de la Baza 86 de la Feteşti şi să ajungă în zona de interceptare dacă făceau asta după ce ar fi intrat în spaţiul aerian", a explicat ministrul interimar al Apărării, într-o conferinţă de presă la Târgu Jiu.

Traseul ţintelor poate fi anticipat

Ministrul interimar al Apărării a explicat că modul de acţionare s-a schimbat, acum putând fi posibilă anticiparea traseului ţintelor.

"Am făcut nişte analize care ne-au dus la un model care ne permite să luăm nişte decizii în avans. Modelele acestea statistice pe care le-am folosit aseară şi-au dovedit pe deplin eficienţa; avioanele de vânătoare au fost la întâmpinare, la aşteptare, fix în punctul în care s-a estimat că va exista încălcarea spaţiului aerian românesc, ceea ce este o dovadă a muncii foarte atente făcute până acum", a evidenţiat Radu Miruţă, citat de Agerpres.

A treia premieră, tipul dronelor doborâte

Potrivit acestuia, a treia premieră se referă la faptul că dronele respective sunt primele cu motor turbo-propulsor doborâte deasupra României, acestea având o viteză de zbor mult mai mare faţă de modelele anterioare.

"A treia premieră care a fost înregistrată este modelul de dronă nou. Dacă până acum erau drone pe care le ştiam foarte bine şi care zburau cu 150-170 km/h, aţi văzut probabil în spaţiul public discuţii, de două-trei săptămâni, despre drone cu motor turbo-propulsor, acele drone care au o rază de 800-900 kilometri şi care zboară aproape cu viteza unui avion de vânătoare, zburau cu 450 km/h cele de aseară, ceea ce ne duce cu gândul că au fost drone Geran 4, de provenienţă rusească, cu turbo-propulsor. Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone". a menţionat ministrul Radu Miruţă.

6 drone doborâte în 2026 în România

În anul 2026, până în prezent, 6 drone care au pătruns în spaţiul aerian naţional au fost doborâte şi alte 44 drone sau fragmente au fost ridicate şi neutralizate pe teritoriul României, potrivit datelor transmise duminică Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Conform MApN, în 2026 s-au înregistrat 97 de atacuri în apropierea frontierei, au fost ridicate de la sol 77 de aeronave, au avut loc 35 de pătrunderi neautorizate, 6 drone au fost doborâte, 44 de drone sau fragmente au fost identificate/ridicate/neutralizate şi 2 mine marine, aflate în derivă în ZEE sau eşuate pe ţărm, au fost neutralizate.

Cel mai recent incident derulat în contextul războiului din Ucraina s-a înregistrat sâmbătă seara, când două drone aeriene au fost angajate şi doborâte de piloţii militari români deasupra Mării Negre.

Ţintele neutralizate sâmbătă în spaţiul aerian naţional erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacţie, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

'Sâmbătă, 17 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene care evoluau la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Şerpilor, pe direcţia sud-vest. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 17:43 şi au doborât două ţinte aeriene deasupra apelor teritoriale ale României, în spaţiul aerian naţional', se arată în informarea postată pe site-ul ministerului.

Duminică, într-o postare pe Facebook, MApN a prezentat şi imagini surprinse în timpul misiunii desfăşurate sâmbătă seară de piloţii români pentru neutralizarea celor două drone care au pătruns neautorizat în spaţiul aerian românesc.