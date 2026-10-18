Imagini spectaculoase din cabina unuia dintre avioanele F-16 care au doborât, sâmbătă, două drone intrate în spațiul aerian românesc

Ministerul Apărării Naţionale a publicat imaginile.

Ministerul Apărării Naţionale a publicat imagini spectaculoase, dintr-un avion F-16 care a doborât, sâmbătă, o dronă care intrase în spaţiul aerian românesc.

"Ținte reperate, identificate, angajate și neutralizate!

Imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate seara trecută de piloții români pentru neutralizarea celor două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc.

Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră", transmite MApN.

Sâmbătă, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 17.43 și au doborât două ținte aeriene deasupra apelor teritoriale ale României, în spațiul aerian național.

Prima a fost doborâtă la ora 18.01, la sud-est de Sulina, după ce a evoluat timp de două minute în spațiul aerian național, iar cea de-a doua, la ora 18.05, la est de Sulina, după o evoluție de cinci minute în spatiul aerian naţional.

Cele două ținte neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție, a precizat Ministerul Apărării.