Drumul Expres București - Târgoviște, blocat de ONG-uri: „Au spus că există un habitat pentru păsări și șoseaua le deranjează” / video

Corneliu Ștefan / FOTO: Crișan Andreescu

Drumul Expres București - Târgoviște, cunoscut și ca Valahia Expres, a fost blocat de mai bine de un an de ONG-uri, care s-au opus acordării avizului pozitiv din partea Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, potrivit președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

Invitat la interviurile DC News, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a precizat că lucrările nu au demarat la Drumul Expres București - Târgoviște din cauza faptului că mai multe ONG-uri, inclusiv unele din alte județe, au blocat eliberarea avizului pozitiv din partea Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate.

„Drumul Expres București - Târgoviște, pe care eu l-am inițiat în 2020, pe 15 august, drum ce nu are legătură cu Drumul Național 71, leagă capitala județului Dâmbovița de capitala României, până în Autostrada A0. Am început în 2021 licitația la Ministerul Transporturilor pentru studiul de fezabilitate. Au fost propuse trei trasee și am finalizat cu cel actual, cu care suntem în faza finală a studiului de fezabilitate.

Astăzi, acest drum expres este blocat la acordul de mediu pentru că, la intrare în Târgoviște, în localitatea Ulmi, este o plantație de alune de pădure, iar în acea pădure se află un habitat pentru anumite păsări. Drumul „deranjează” acel habitat și nu avem acord de mediu.

O spun cu toată responsabilitatea, toate ONG-urile care au venit la dezbaterea publică privind acordul de mediu pentru Drumul Expres Târgoviște - București s-au opus pentru a avea aviz pozitiv din partea agenției de mediu. Din această cauză nu am finalizat studiul de fezabilitate”, a spus Corneliu Ștefan.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a mai precizat că proiectul se află în prezent în faza finală de obținere a avizului și că s-a format o „comisie la nivelul Ministerului Mediului”.

„Sperăm să luăm acest aviz să putem să scoatem la licitație proiectarea și execuția. În luna august, la dezbaterea publică au venit ONG-uri din alte județe, chiar din Piatra Neamț, doar pentru a bloca acest drum”, a spus Corneliu Ștefan.