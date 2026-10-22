Provocare majoră pe piața muncii. Ce și-ar sfătui copilul europarlamentarul Andi Cristea, pentru a reuși în viață în era AI

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Într-o lume marcată de schimbări tehnologice rapide și de dezvoltarea inteligenței artificiale este dificil de anticipat cum va arăta piața muncii în următorii ani. Alegerea unei cariere este o provocare tot mai stringentă pentru tineri, având în vedere că job-urile de astăzi ar putea avea o transformare majoră sau ar putea dispărea din cauza Inteligenței Artificiale.

În acest context, al erei în care Inteligența Artificială începe să acapareze tot mai multe meserii, l-am întrebat pe europarlamentarul PSD Andi Cristea următoarele: ”Dacă ați avea un copil, elev de gimnaziu, ce l-ați îndemna să facă? Spre ce carieră l-ați indrepta, în contextul de dezvoltare accelerată a inteligenței artificiale (AI) și de faptul că multe dintre meseriile de astăzi s-ar putea transforma radical sau chiar dispărea în următorii ani?”.

Ce și-ar sfătui copilul Andi Cristea în era AI

”Ce mi-aș sfătui copilul. L-aș învăța să facă ce îi place și ce simte că i se potrivește. Dar mai întâi să își ducă școala până la capăt: liceu, facultate, master. Libertatea de a alege are valoare doar atunci când are cu ce alege.

Să facă ce vrea îi va aduce bucurie adevărată doar dacă, în același timp, continuă să învețe și să crească. Altfel, plăcerea trece repede și rămâne pe loc.

Mulțumirea în viață nu vine atât din lucrurile mari pe care le reușește, cât din prostiile pe care nu le face. Să știe să se ferească de ele e o putere mai mare decât pare.

Nimeni nu știe cum va arăta lumea muncii peste zece ani. Nici părinții, nici profesorii, nici cei care construiesc inteligența artificială. Așa că nu trebuie să se îngrijoreze dacă încă nu știe ce vrea să se facă. La vârsta lui, e perfect normal”, a spus Andi Cristea.

Patru repere

”Ce contează acum e altceva: să evite greșelile mari, cele care se repară greu sau deloc. Iar ca busolă simplă, i-aș da patru repere. Să caute să devină, în fiecare an, puțin mai: sănătos, deștept, puternic, bogat. Singura greșeală adevărată e să nu încerce”, a mai declarat europarlamentarul PSD Andi Cristea, pentru DC News.

Andi Cristea (PSD): „Problema Europei este că produce prea puțin”

Recent, într-un alt interviu acordat DC News, europarlamentarul PSD Andi Cristea a afirmat că inteligența artificială poate îmbunătăți serviciile medicale și poate salva vieți, dar deciziile cu impact major asupra oamenilor trebuie să rămână în responsabilitatea unei persoane.

El a subliniat importanța supravegherii umane, a protecției datelor și a combaterii manipulării prin conținut generat de AI. De asemenea, consideră că Europa trebuie să investească mai mult în dezvoltarea propriilor tehnologii de inteligență artificială, nu doar în reglementarea acestora.

De asemenea, Andi Cristea a prezentat măsurile urgente prin care România poate deveni un pol de tehnologie prin proiectul RO AI Factory, nu o simplă piață de consum.

UE vrea să devină un centru global al inteligenței artificiale

UE a adoptat AI Act, prima lege europeană cu privire la inteligența artificială. Este un cadru legislativ ce reglementează dezvoltarea și folosirea inteligenței artificiale în funcție de riscurile pe care le poate produce. Regulamentul a intrat în vigoare în august 2024.

Aplicarea prevederilor sale se face pas cu pas. Reglementarea Inteligenței Artificiale nu este singura prioritate a UE. Bruxelles vrea să reducă decalajul față de SUA și China, mai ales în infrastructura de calcul, a modelelor avansate și a investițiilor private. Printre inițiative se numără InvestAI, AI Factories, AI Gigafactories.

Succesul acestui model va fi condiționat nu doar de legislație, dar și de investiții, inovare și capacitatea cetățenilor și companiilor de a utiliza IA în mod competent și responsabil.