Iulian Surugiu, căutat de Călin Georgescu înainte de alegerile din 2024. Detalii despre întâlnirea cu fostul candidat / video

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Agerpres

Deși mulți români nu au auzit de Călin Georgescu până în momentul în care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, acesta a fost activ în viața politică de la București și a căutat sprijin la mai mulți lideri de partid, printre care și Iulian Surugiu.

Într-un interviu cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, președintele Partidului Patrioților a dezvăluit că fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, l-a căutat cu aproximativ trei luni înainte de scrutinul din 24 noiembrie 2024.

„Cum au apărut surprizele?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Din neant, așa”, a replicat Iulian Surugiu.

„Cum a apărut Călin Georgescu? Îl știați înainte de decembrie 2024?”, a insistat jurnalistul.

„De el auzisem, dar nu m-a interesat în mod automat, pentru că stătea în Viena, nu avea foarte multă legătură cu țara.

Înainte de alegeri cu 3 luni, m-a sunat profesorul Roncea de la Cluj, profesor de drept, unul din consilierii lui Călin Georgescu, și mi-a spus că acesta vrea să aibă o discuție cu mine.

A venit la sediul partidului, aproape de Calea Victoriei, și am stat de vorbă vreo două ore și jumătate. Am discutat despre țară, despre posibile alianțe etc. Ce am vorbit acolo rămâne privat, că eu sunt bărbat și așa am stabilit acolo cu el. Am avut o singură discuție de două ore și jumătate”, a punctat politicianul.

„Și nu ați ajuns la o concluzie? Nu v-a convins?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu vreau să comentez, pentru că nu e frumos să comentezi discuțiile”, a replicat Iulian Surugiu.

Reamintim că, în urmă cu două zile, Curtea de Apel București a judecat contestaţia depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti de a-l plasa pe Călin Georgescu în arest la domiciliu și a decis că fostul candidat trebuie să rămână la Arestul Central.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.