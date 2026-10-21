Nicușor Dan a convocat CSAT. Situația de securitate la Marea Neagră, pe agendă

Ședință CSAT, foto ilustrativ| Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru joi, 22 octombrie. Pe agendă va fi analizată situația de securitate la Marea Neagră.

Anunțul vine la scurt timp de la precizările președintelui privind solicitarea României de a primi de la NATO mai multe capacități de combatere a dronelor.

Incidentele de la Marea Neagră, pe agenda de joi a ședinței CSAT

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 22 octombrie, ora 18:00, la Palatul Cotroceni.

În cursul reuniunii, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurilor de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Cine face parte din Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Din Consiliul Suprem de Apărare a Ţării face parte președintele României, premierul, miniștrii Apărării, Afacerilor Interne, Afacerilor Externe, Justiției, Economiei și Finanțelor, precum și directorii serviciilor de informații, șeful Statului Major al Apărării și consilierul prezidențial pentru securitate națională.

Preşedintele României îndeplineşte funcţia de preşedinte al CSAT, în timp ce premierul îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte, potrivit Articolului 5 din Legea privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Multiple incidente la Marea Neagră

Ședința CSAT vine după înregistrarea mai multor incidente de securitate la Marea Neagră. Multiple nave au fost lovite atât în apele teritoriale ale țării noastre, cât și ale Bulgariei. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, săptămâna trecută, în marja reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO și premierul bulgar Rumen Radev, pentru a discuta subiectul securității pe Flancul estic, în special în zona Mării Negre.

Piloții români au doborât două drone care au încălcat spațiul aerian al țării noastre, weekendul trecut. Potrivit informațiilor furnizate de MApN, acestea erau de tip Geran. Aceste aparate de zbor sunt folosite de Federația Rusă în războiul din Ucraina. Și în noaptea de marți spre miercuri, sistemele radar au detectat ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina, dar fără încălcări ale spațiului aerian al României.