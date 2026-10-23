Creșterea impozitelor pe proprietate. Clarificările Liei Olguța Vasilescu (PSD) privind majorările din 2027

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Reforma impozitării proprietăților pe baza valorii de piață, prevăzută în programul noului Guvern, a stârnit numeroase temeri privind creșterea taxelor. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a clarificat situația și a precizat că majorările nu se vor aplica de la 1 ianuarie 2027, iar simulările arată o creștere de doar aproximativ 10% pentru o locuință medie.

În programul de guvernare al Guvernului Luca Niculescu, învestit în funcție pe 20 octombrie 2026, apare și reforma impozitării proprietăților, „prin trecerea graduală către valoare de piață până la finalul procesului de consolidare”, măsură asociată implementării platformei e-Proprietatea.

Aceasta a iscat temeri printre români, care se tem că impozitarea progresivă ar putea duce la creșteri foarte mari de prețuri pentru locuințe. Un semnal de alarmă în acest sens a fost tras zilele trecute și de Adrian Năstase, care a precizat că o impozitare mai mare, deși va fi comodă pentru stat, îi va afecta puternic pe cei vulnerabili.

Totuși, potrivit Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, impozitele pe proprietate nu vor crește de la 1 ianuarie 2027, ci, cel mai probabil, va fi o creștere etapizată, fiind o asumare mai veche într-un jalon din PNRR.

„În ceea ce privește modificarea la taxarea pe proprietate, ea este în legislația existentă, în jalonul privind impozitarea din administrația publică locală din PNRR. Este o chestiune foarte veche. În niciun caz nu este o invenție a actualului Guvern.

În programul de guvernare apare într-adevăr acest lucru, dar acolo scrie că se va face etapizat. Asta înseamnă cu siguranță că nu se face de la 1 ianuarie 2027. Eu cred că acest guvern are posibilitatea în 2027 să mai renegocieze o dată, astfel încât să nu ajungem acolo”, a precizat, la Realitatea Plus, în emisiunea moderată de Laurențiu Botin, primarul Craiovei.

Cu cât ar urma să crească, de fapt, impozitul pe proprietate?

Mai mult decât atât, Lia Olguța Vasilescu a dezmințit și zvonurile că impozitele pe proprietate vor crește de 27 de ori în perioada următoare. Ea a precizat că a făcut o simulare pe un apartament din Craiova, iar valoarea creșterii ar fi de aproximativ 10%.

„În al doilea rând, nu este vorba de o creștere de 27 de ori, așa cum am văzut că se speculează. Dacă aveți o proprietate de 100.000 de euro, taxarea ar fi de 100 de euro, adică aproximativ 500 de lei. Dacă aveți o proprietate de un milion de euro, atunci, taxarea ar fi de 1.000 de euro. Eu am făcut o simulare la Craiova, pe un apartament cu suprafață medie în Zona 1 a orașului, iar creșterea ar fi de 10%. Repet, în 2027 nu se face această taxare. Este imposibil să se întâmple acest lucru deoarece ne aflăm la final de an și toate autoritățile locale sunt în plină consultare pentru taxele și impozitele pentru anul viitor. Noi, la Craiova de exemplu, nu schimbă cu nimic taxele față de anul acesta, nu adăugăm nici măcar rata inflației, pentru că legislația lasă asta la latitudinea noastră.

Sigur că, după ce acest guvern se așează, va putea să discute despre chestiuni de îmbunătățire a vieții oamenilor, în niciun caz de înrăutățire a lor”, a explicat, la Realitatea Plus, Lia Olguța Vasilescu.

Reamintim că, deși în România susține ferm cota unică, la nivel european, Partidul Național Liberal a votat pentru impozitarea progresivă. Singurii europarlamentari români care nu au susținut impozitarea progresivă la nivel european au fost cei afiliați grupului ECR: Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia, Gheorghe Piperea, Claudiu Târziu, Cristian Terheș și Șerban Dimitrie Sturdza.