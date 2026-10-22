PNL a votat în Parlamentul European pentru impozitarea progresivă, fix pe dos față de ce susține în România. Andi Cristea (PSD): Românii au dreptul să știe / Update: ECR a votat împotrivă

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan; Sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul social-democrat Andi Cristea acuză PNL de dublu standard, după ce liberalii au votat în Parlamentul European pentru impozitarea progresivă, deși în România susțin ferm cota unică. PNL este criticat pentru „oportunism”, în timp ce votul de la Bruxelles contrazice angajamentele asumate în țară.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul social-democrat Andi Cristea atrage atenția că PNL votează în Parlamentul European fix pe dos față de ceea ce susține în România. Mai precis, europarlamentarii liberali au votat astăzi pentru sisteme de impozitare progresivă, deși în România s-a poziționat în favoarea cotei unice.

„21 de zile. Două parlamente. Două poziții ale PNL.

30 septembrie, Parlamentul României. PNL își prezintă programul de guvernare de la tribună: „Cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi.” Linie roșie, cum spune partidul de 20 de ani.

21 octombrie, Parlamentul European. Delegația PNL votează în unanimitate PENTRU amendamentul 14 la orientările UE privind ocuparea forței de muncă: sisteme de impozitare progresive, care să susțină crearea de locuri de muncă. 7 din 7 europarlamentari PNL prezenți. Niciun vot contra, nicio abținere”, arată Andi Cristea.

Andi Cristea / Foto: Parlamentul European

Andi Cristea (PSD): Românii au dreptul să știe cum votează partidele și la Bruxelles, nu doar ce declară la București

Europarlamentarul PSD precizează că liberalii sunt favorabili impozitării progresive în Parlamentul European doar pentru că acolo nu-i costă electoral, însă asta nu înseamnă că electoratul nu vede.

„Știm ce urmează: „orientările nu sunt obligatorii”, „fiscalitatea e competență națională”, „am votat linia grupului european”. Exact asta e problema. La Bruxelles votezi ce cere grupul, acasă spui ce vrea să audă electoratul, și speri că nu pune nimeni cele două alături.

Un principiu pe care îl apără doar acolo unde nu costă nimic nu e un principiu. E o poziție de conjunctură. Asta nu e seriozitate, e oportunism.

Românii au dreptul să știe cum votează partidele și la Bruxelles, nu doar ce declară la București.

Votul e public, nominal, verificabil”, mai scrie Andi Cristea.

Amendamentul privind impozitarea progresivă a fost susținut de europarlamentarii români de la PNL, PSD și USR. Singurii care nu au susținut și nu au votat amendamentul au fost europarlamentarii români de la ECR: Georgiana Teodorescu, Adiran Axinia, Gheorghe Piperea, Claudiu Târziu, Cristian Terheș și Șerban Dimitrie Sturdza.

PNL, împotriva impozitării progresive în România

În ultimii ani, liberalii s-au poziționat în opoziție cu impozitarea progresivă. Mărturie stă o postare de pe Facebook a deputatei PNL Raluca Turcan, din vara anului 2025, în care aceasta preciza că impozitarea progresivă este „o capcană pentru voturi, nu o soluție pentru economie”.

„PNL este singurul partid care apără ferm cota unică. Nu prin taxe mai mari construim o economie sănătoasă, ci prin redresare bugetară, reducerea risipei, îmbunătățirea colectării și modernizarea serviciilor publice”, mai scria Raluca Turcan.

În plus, așa cum precizează Andi Cristea, fostul premier desemnat, Siegfried Mureşan, a prezentat, a prezentat în luna septembrie liniile directoare ale programului de guvernare PNL-USR-UDMR, precizând, la punctul 3, că un Guvern pe care îl va conduce va păstra cota unică.

„Nu introducem impozite noi în 2027, păstrăm cota unică şi reducem TVA la 19% atunci când situaţia bugetară permite”, se arăta în documentul transmis de PNL pe 23 septembrie 2026.