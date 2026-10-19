Primii demnitari PNL care și-au dat demisiile, la cererea lui Ilie Bolojan. Au termen până la sfârșitul săptămânii

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Liberalii numiți în funcții, pe linie de partid, au început să-și depună demisiile. Ilie Bolojan, președintele PNL, le-a cerut-o. Au termen până la sfârșitul săptămânii.

Solicitarea lui Ilie Bolojan către demnitari, de a-și da demisiile din funcțiile în care au fost numiți, vine după decizia PNL de a trece în Opoziție odată cu învestirea Guvernului Luca Niculescu. Marți, va avea loc votul de învestitură. Executivul propus s-ar baza pe 280 de voturi, fiind vorba despre un Cabinet hibrid: format din PSD și miniștri independenți, conduși de Luca Niculescu, din funcția de premier.

Audierile miniștrilor au început astăzi >>>

Prin urmare, Cristina Pocora și-a anunțat demisia din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului: ”PNL a decis să meargă în opoziție. Mi-am depus demisia din funcția de Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. Este firesc să îmi asum decizia partidului din care fac parte și prin propriile fapte”.

Și Angelica Fădor a făcut același gest: ”Astăzi mi-am depus demisia din funcția de secretar de stat în MAI. Susțin decizia PNL de a merge în opoziție”.

Demisia directorului IICCMER, Daniel Șandru, va devenit efectivă miercuri, 21 octombrie 2026. Ioan Turc, secretar de stat în Justiție va oficializa astăzi plecarea din funcție.

Mai mulți prefecți au făcut un pas în spate

Și-au dat demisiile- sau urmează- și mai mulți prefecți, după cum urmează:

prefectul judeţului Vrancea, Liviu Macovei - ”Decizia este firească și asumată. Am ajuns în funcţiile de subprefect şi, ulterior, de prefect datorită încrederii pe care colegii mei din PNL mi-au acordat-o. Le mulţumesc pentru această încredere şi pentru şansa de a reprezenta judeţul Vrancea”.

- ”Decizia este firească și asumată. Am ajuns în funcţiile de subprefect şi, ulterior, de prefect datorită încrederii pe care colegii mei din PNL mi-au acordat-o. Le mulţumesc pentru această încredere şi pentru şansa de a reprezenta judeţul Vrancea”. prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu - ”Îmi voi depune demisia după trecerea guvernului și voi asigura funcționalitatea Instituției până la numirea viitorului Prefect. Pe scurt voi respecta decizia Partidului din care fac parte”.

- ”Îmi voi depune demisia după trecerea guvernului și voi asigura funcționalitatea Instituției până la numirea viitorului Prefect. Pe scurt voi respecta decizia Partidului din care fac parte”. prefectul județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha.

Apele sunt tulburi în PNL

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, consideră că niciun penelist nu trebuie să demisioneze din funcția de prefect:

”Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru!

Oamenii au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă.

Nu sunt vinovați pentru conducerea și managementul defectuos al celor care au dus partidul în această situație!

Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toți cei incompetenți din conducere, care, luați la un loc, nu au voturile unui singur primar PNL!

Lăsați oamenii în pace!

Nu le decideți voi soarta, viața și viitorul familiilor lor!

Nu i-ați întrebat, în țară, pe oameni, dacă vor să fie la putere sau opoziție, ați decis singuri.

Acum voi trebuie să plecați primii.

Și în regim de urgență!

Plecați voi, cei care ați adus partidul aici prin incompetență!

Poate că primarii PNL din țară și președinții de Consilii Județene, consilieri locali și județeni, vă vor face să înțelegeți că acest partid nu este “pe persoană fizică”, ci aparține tuturor celor care am muncit, am luptat și

ne-am dedicat total!” scrie Alin Tișe, pe Facebook.